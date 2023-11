"C’è posta per te": la Curva Sud prepara l’accoglienza a Donnarumma

La Curva Sud del Milan si sta preparando per il ritorno di Gigio Donnarumma, che nella sfida di ritorno di Champions League contro il Psg di martedì prossimo tornerà a San Siro per la prima volta da avversario dei rossoneri. Dopo i cori e gli insulti del Parco dei Principi, gli ultras della Sud hanno taggato il portiere azzurro in una storia pubblicata su Instagram in cui mostrano due bancali di misteriosi scatoloni. A corredo della foto la scritta "C'è posta per te" e anche tre cuoricini "sospetti"... Non si sa ancora cosa possa esserci in quegli scatoloni, ma è difficile che siano fischietti come qualcuno ha ipotizzato dopo quanto successo in Inter-Roma.