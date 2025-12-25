Milan, Allegri concede il Natale in famiglia: Leao verso una maglia da titolare con il Verona

Non stiamo parlando di Niclas Fullkrug, per lui bisognerà aspettare l'inizio di gennaio a causa dell'iter burocratico, ma di Rafael Leao, che potrebbe tornare tra i convocati e partire dal primo minuto. Il portoghese, fermo ormai dallo scorso 8 dicembre per un problema agli adduttori, sembra aver smaltito completamente i problemi fisici e qualche giorno fa è tornato a lavorare in gruppo con i compagni. Un segnale che sta bene e che il problema accusato nella sfida con il Torino è completamente guarito. Proprio contro il Verona, una delle sue vittime preferite (3 gol e 4 assist all'attivo), Allegri potrebbe tornare a schierarlo in coppia con Christian Pulisic, con l'auspicio che questo tandem possa tornare a rimettere le ali al Milan e trovare continuità per la seconda parte di stagione. In caso di gol contro l'Hellas, Leao aggancerebbe Pierino Prati in cima alla classifica dei migliori marcatori della sfida tra i rossoneri e gli scaligeri. Una motivazione in più per tornare a fare la differenza.