Milan, Allegri concede il Natale in famiglia: Leao verso una maglia da titolare con il Verona

Giornata di riposo per i rossoneri, che torneranno ad allenarsi domani in vista della sfida con il Verona 

di Martino Cozzi
25 Dic 2025 - 11:33

Natale in famiglia per i calciatori del Milan, reduci dalla sconfitta in semifinale di Supercoppa con il Napoli. Nonostante un periodo non brillantissimo, Massimiliano Allegri ha voluto concedere la giornata libera ai propri calciatori, che torneranno ad allenarsi solamente domani in vista della sfida di campionato con l'Hellas Verona, in programma domenica 28 dicembre alle 12:30. Ed è proprio lì, a San Siro, che Allegri potrebbe scartare il suo regalo di Natale

Non stiamo parlando di Niclas Fullkrug, per lui bisognerà aspettare l'inizio di gennaio a causa dell'iter burocratico, ma di Rafael Leao, che potrebbe tornare tra i convocati e partire dal primo minuto. Il portoghese, fermo ormai dallo scorso 8 dicembre per un problema agli adduttori, sembra aver smaltito completamente i problemi fisici e qualche giorno fa è tornato a lavorare in gruppo con i compagni. Un segnale che sta bene e che il problema accusato nella sfida con il Torino è completamente guarito. Proprio contro il Verona, una delle sue vittime preferite (3 gol e 4 assist all'attivo), Allegri potrebbe tornare a schierarlo in coppia con Christian Pulisic, con l'auspicio che questo tandem possa tornare a rimettere le ali al Milan e trovare continuità per la seconda parte di stagione. In caso di gol contro l'Hellas, Leao aggancerebbe Pierino Prati in cima alla classifica dei migliori marcatori della sfida tra i rossoneri e gli scaligeri. Una motivazione in più per tornare a fare la differenza. 

NATALE IN PIGIAMA 

In occasione delle festività natalizie, l'attaccante rossonero ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che lo ritrae in pigiama di fianco all'albero di Natale. Un momento di estrema convivialità per il portoghese. 

© instagram

© instagram

milan
massimiliano allegri
leao
natale

