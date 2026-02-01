Gabbia: "Scudetto con il Milan? Lo preferisco al Mondiale. Ci godiamo Maignan"

La squadra di Max Allegri al momento è seconda in Serie A, ma Gabbia assicura che l'inseguimento all'Inter non è finito quando gli viene chiesto quanto i rossoneri credano, da 1 a 10, nello scudetto: "Crediamo nel poter vincere tutte le partite che andremo ad affrontare, pur sapendo che ci sono degli avversari forti. Dico 10 perché credere in qualcosa di bello è importante. Crediamo di essere una squadra valida e il 10 è per la volontà di vincere tutte le partite".