Bologna-Milan, Allegri: "Era importate arrivare a 50 punti, partita da fare seriamente"
L'analisi dell'allenatore rossonero: "L'obiettivo è tornare in Champions, non prendere gol fa bene"di Martino Cozzi
Massimiliano Allegri si gode la vittoria sul Bologna, ma manda un messaggio ai propri ragazzi. Intervenuto a Dazn al termine della sfida del Dall'Ara, l'allenatore rossonero ha analizzato così il successo per 3-0, dove a fare la differenza è stata la prova degli attaccanti: "Sono giocatori di ottima qualità. Era una partita da fare seriamente, dietro si erano avvicinate molto. Ennesima trasferta contro un Bologna pericoloso, i ragazzi sono stati molto bravi in entrambe le fasi".
A Bologna si è vista una squadra precisa e pulita dal punto di vista tecnico, elemento che ad Allegri fa sempre piacere: "È stata una buona partita, potevamo fare meglio nella gestione della palla e nelle giocate più precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato bene perché Loftus-Cheek e Nkunku hanno fatto bene e trovavamo sfogo sulla profondità e sulle palle basse". Ora serve un ulteriore step nella crescita del gioco: "È stata una buona prestazione, era importante arrivare a 50 punti perché il nostro obiettivo è rimanere nelle prime quattro. Sul 3-0 i ragazzi sono rimasti come squadra, non prendere gol fa sempre bene".
Sono più importanti i 7 punti di vantaggio dalla Roma o i 5 punti che mancano per agganciare l'Inter in testa? Allegri non ha dubbi: "È più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tanti punti da fare per centrare il nostro obiettivo per tornare in Champions. Godiamoci questa sosta (domenica il Milan avrebbe dovuto giocare a Perth con il Como, ndr) e dobbiamo recuperare giocatori come Leao e Pulisic". Apprezzata particolarmente anche la gestione finale del match: "Era importante perché abbiamo giocatori giovani che si fanno prendere un po' troppo dall'entusiasmo. In quel momento devi gestire la palla nella metà campo avversaria. Chi è entrato l'ha fatto molto bene, bisogna essere contenti, godersi la vittoria ma quando riprenderemo dovremo pensare al Pisa e al rush finale del campionato". L'influenza della Champions sul campionato? Non un problema secondo Allegri: "A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest'anno non possiamo ed è un dispiacere. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per poter preparare le partite con l’obiettivo di uno dei primi quattro posti perché l’anno prossimo bisogna giocare la Champions".