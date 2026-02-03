MILAN

Bologna-Milan, Allegri: "Era importate arrivare a 50 punti, partita da fare seriamente"

L'analisi dell'allenatore rossonero: "L'obiettivo è tornare in Champions, non prendere gol fa bene"

di Martino Cozzi
03 Feb 2026 - 23:35
Massimiliano Allegri si gode la vittoria sul Bologna, ma manda un messaggio ai propri ragazzi. Intervenuto a Dazn al termine della sfida del Dall'Ara, l'allenatore rossonero ha analizzato così il successo per 3-0, dove a fare la differenza è stata la prova degli attaccanti: "Sono giocatori di ottima qualità. Era una partita da fare seriamente, dietro si erano avvicinate molto. Ennesima trasferta contro un Bologna pericoloso, i ragazzi sono stati molto bravi in entrambe le fasi". 

A Bologna si è vista una squadra precisa e pulita dal punto di vista tecnico, elemento che ad Allegri fa sempre piacere: "È stata una buona partita, potevamo fare meglio nella gestione della palla e nelle giocate più precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato bene perché Loftus-Cheek e Nkunku hanno fatto bene e trovavamo sfogo sulla profondità e sulle palle basse". Ora serve un ulteriore step nella crescita del gioco: "È stata una buona prestazione, era importante arrivare a 50 punti perché il nostro obiettivo è rimanere nelle prime quattro. Sul 3-0 i ragazzi sono rimasti come squadra, non prendere gol fa sempre bene". 

Sono più importanti i 7 punti di vantaggio dalla Roma o i 5 punti che mancano per agganciare l'Inter in testa? Allegri non ha dubbi: "È più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tanti punti da fare per centrare il nostro obiettivo per tornare in Champions. Godiamoci questa sosta (domenica il Milan avrebbe dovuto giocare a Perth con il Como, ndr) e dobbiamo recuperare giocatori come Leao e Pulisic". Apprezzata particolarmente anche la gestione finale del match: "Era importante perché abbiamo giocatori giovani che si fanno prendere un po' troppo dall'entusiasmo. In quel momento devi gestire la palla nella metà campo avversaria. Chi è entrato l'ha fatto molto bene, bisogna essere contenti, godersi la vittoria ma quando riprenderemo dovremo pensare al Pisa e al rush finale del campionato". L'influenza della Champions sul campionato? Non un problema secondo Allegri: "A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest'anno non possiamo ed è un dispiacere. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per poter preparare le partite con l’obiettivo di uno dei primi quattro posti perché l’anno prossimo bisogna giocare la Champions". 

bologna
milan
massimiliano allegri
intervista
serie a
bologna-milan

