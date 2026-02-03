Bologna-Milan, Allegri: "Era importate arrivare a 50 punti, partita da fare seriamente"

Sono più importanti i 7 punti di vantaggio dalla Roma o i 5 punti che mancano per agganciare l'Inter in testa? Allegri non ha dubbi: "È più importante guardare dietro perché il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tanti punti da fare per centrare il nostro obiettivo per tornare in Champions. Godiamoci questa sosta (domenica il Milan avrebbe dovuto giocare a Perth con il Como, ndr) e dobbiamo recuperare giocatori come Leao e Pulisic". Apprezzata particolarmente anche la gestione finale del match: "Era importante perché abbiamo giocatori giovani che si fanno prendere un po' troppo dall'entusiasmo. In quel momento devi gestire la palla nella metà campo avversaria. Chi è entrato l'ha fatto molto bene, bisogna essere contenti, godersi la vittoria ma quando riprenderemo dovremo pensare al Pisa e al rush finale del campionato". L'influenza della Champions sul campionato? Non un problema secondo Allegri: "A me piacerebbe giocare tante partite, purtroppo quest'anno non possiamo ed è un dispiacere. Cercheremo di sfruttare al meglio il tempo per poter preparare le partite con l’obiettivo di uno dei primi quattro posti perché l’anno prossimo bisogna giocare la Champions".