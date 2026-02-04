BOLOGNA-MILAN

Allegri, ‘record’ e… rabbia: il tecnico furioso dopo lo 0-3 di Rabiot

50 punti dopo 23 giornate i rossoneri non li facevano da anni, ma chi era al Dall'Ara racconta di un tecnico arrabbiatissimo nel secondo tempo

04 Feb 2026 - 10:03
Questa volta non ha lanciato la proverbiale giacca, ma Massimiliano Allegri era una furia ieri sera al Dall'Ara. Il suo Milan ha giocato una delle migliori partite del campionato e ha vinto con autorità a Bologna, i rossoneri non perdono dalla prima giornata e hanno conquistato 50 punti dopo 23 giornate, ma chi era al Dall'Ara racconta di un tecnico molto arrabbiato, soprattutto dopo il sigillo di Rabiot che di fatto ha chiuso il match. 

Tante urla e decibel altissimi per tenere alta la tensione della squadra, perché Allegri parla sempre di quarto posto ma in fondo alla rimonta sull'Inter ci crede e sa perfettamente che questa squadra rende al meglio solo se è sul pezzo, se è concentrata al 100%, se rimane con la testa sulla partita su ogni episodio e su ogni pallone. Anche sullo 0-3, soprattutto sullo 0-3, non si deve mai abbassare la tensione perché per puntare davvero al titolo bisogna restare ben saldi coi piedi per terra e solidi nella mentalità.

"Cinque punti non sono tanti" ha detto Rabiot dopo il match e anche se nessuno (a parte quella volta proprio il Milan) è mai riuscito a rimontare da un simile svantaggio nell'era dei tre punti, Allegri ci vuole provare e ha già messo nel mirino il derby dell'8 marzo... 

Allegri da 'record' dopo 23 giornate - Solo il Milan di Pioli (49) si era avvicinato ai 50 punti fatti quest'anno da Allegri, negli ultimi anni i rossoneri ne avevano sempre fatti molti meno e questo dice già molto sull'impatto che ha avuto il tecnico livornese sul Diavolo. Per trovare una stagione in cui i rossoneri abbiano avuto 50 o più punti a questo punto del campionato bisogna tornare addirittura indietro alla Serie A 2003/2004. In panchina c’era Carlo Ancelotti, che poi vinse lo scudetto. 
24-25 Fonseca-Conceicao: 35 pti
23-24 Pioli: 49
22-23 Pioli: 44
21-22 Pioli: 49
20-21 Pioli: 49
19-20 Giampaolo-Pioli: 32
18-19 Gattuso: 39

