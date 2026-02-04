Allegri, ‘record’ e… rabbia: il tecnico furioso dopo lo 0-3 di Rabiot

Questa volta non ha lanciato la proverbiale giacca, ma Massimiliano Allegri era una furia ieri sera al Dall'Ara. Il suo Milan ha giocato una delle migliori partite del campionato e ha vinto con autorità a Bologna, i rossoneri non perdono dalla prima giornata e hanno conquistato 50 punti dopo 23 giornate, ma chi era al Dall'Ara racconta di un tecnico molto arrabbiato, soprattutto dopo il sigillo di Rabiot che di fatto ha chiuso il match.