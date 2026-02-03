bologna-milan 0-3

Serie A, Bologna-Milan 0-3: Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot blindano il secondo posto

Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot stendono la squadra di Italiano al Dall’Ara: Allegri è anche a +7 sul quinto posto

03 Feb 2026 - 22:52
La ventitreesima giornata di Serie A si chiude con il 3-0 esterno del Milan a Bologna. Nelle primissime fasi gli emiliani sembrano piuttosto vivaci, ma dopo il quarto d’ora i rossoneri iniziano a prendere sempre più campo. Al 20’ ecco che gli ospiti stappano la partita: inserimento perfetto di Nkunku su cross di Athekame, Ravaglia respinge il colpo di testa del francese ma Rabiot sulla ribattuta apparecchia per l’1-0 di Loftus-Cheek. Gli uomini di Italiano non reagiscono, e al 39’ subiscono il raddoppio: altra fiammata di Nkunku, che si presenta a tu per tu con Ravaglia e viene sgambettato dall’uscita del portiere. Manganiello fischia il calcio di rigore, con l’ex Lipsia e Chelsea che spiazza l’estremo difensore rossoblù e insacca il 2-0. In avvio di ripresa arriva anche il colpo del ko: rimessa laterale horror di Miranda, che di fatto manda in porta Rabiot per il 3-0 definitivo con il sinistro al 48’. Il Milan sale a 50 punti in classifica, torna a -5 dall’Inter capolista e va anche a +7 sul quinto posto (Roma a 43). Nona sconfitta per il Bologna in Serie A, gli emiliani restano decimi a 30 punti.

IL TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 0-3

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda (dal 33’ st Lykogiannis); Freuler (dal 20’ st Moro), Ferguson; Orsolini (dall’8’ st Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 33’ st Cambiaghi); Castro (dall’8’ st Dallinga).
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Helland, Vitik, Joao Mario, Sohm, Dominguez.
Allenatore: Italiano.

Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame (dal 23’ st Tomori), Fofana, Modric (dal 28’ st Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 38’ st Estupinan); Loftus-Cheek (dal 23’ st Ricci); Nkunku (dal 28’ st Fullkrug). 
A disposizione: Torriani, Terracciano, Odogu, Leao.
Allenatore: Allegri.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek (M), 39’ rig. Nkunku (M), 48’ Rabiot (M).

Ammoniti: Ravaglia (B), Ferguson (B), Freuler (B).

Espulsi: -

