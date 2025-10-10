Milan, allarme Pulisic: niente allenamento con gli USA. Verso la panchina contro l'Ecuador

Probabile uno stop precauzionale per l'attaccante rossonero: sarà valutato nelle prossime ore
Dal ritiro degli Stati Uniti arriva un piccolo campanello d'allarme per il Milan. Questa sera gli USA affronteranno in amichevole l'Ecuador (02:30 ora italiana) e Christian Pulisic non si è allenato con il gruppo, in più non dovrebbe neppure partire titolare.
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ct Mauricio Pochettino ha dichiarato che deciderà solamente nel pre-partita se schierare o meno il numero 11 rossonero, non aggiungendo nulla su un presunto problema fisico. Al momento sembra trattarsi più di uno stop precauzionale. Giovedì lo stesso Pulisic non aveva rivelato nulla alla stampa sulle sue condizioni, concentrandosi esclusivamente sugli obiettivi della nazionale a stelle e strisce: "Vogliamo capire il nostro stato di forma, sono fiducioso e ho buone sensazioni per l'avvicinamento al Mondiale".
Il Milan, a migliaia di chilometri di distanza, osserva con attenzione l'evolversi della situazione. Pulisic è stato protagonista di un inizio di stagione devastante con 6 gol e 2 assist in 8 partite giocate tra Serie A e Coppa Italia: un suo infortunio sarebbe sicuramente una grave perdita per l'attacco rossonero.