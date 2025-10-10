Milan, allarme Pulisic: niente allenamento con gli USA. Verso la panchina contro l'Ecuador

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ct Mauricio Pochettino ha dichiarato che deciderà solamente nel pre-partita se schierare o meno il numero 11 rossonero, non aggiungendo nulla su un presunto problema fisico. Al momento sembra trattarsi più di uno stop precauzionale. Giovedì lo stesso Pulisic non aveva rivelato nulla alla stampa sulle sue condizioni, concentrandosi esclusivamente sugli obiettivi della nazionale a stelle e strisce: "Vogliamo capire il nostro stato di forma, sono fiducioso e ho buone sensazioni per l'avvicinamento al Mondiale".