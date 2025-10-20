Messaggi al campionato? Nessuno, ma la lepre Max non si fa mai riprendere

Sette giornate per mettere il muso davanti a tutti gli altri "cavalli" del campionato e riportare il Milan in testa alla classifica dopo tre anni. Con due importanti allegati. Il primo, fonte Massimiliano Allegri, nel nome della prudenza: "Avanti con entusiasmo, ma senza esaltarci che è ancora lunga". Il secondo, che il tecnico toscano nasconde, è per chi insegue: attenzione, perché la lepre Max non si riprende mai. La nota è puramente statistica e, di conseguenza, aleatoria e significativa il giusto, ma i numeri del passato dicono che quando Allegri chiude in testa la settima giornata, a fine stagione stappa sempre per festeggiare la vittoria dello scudetto. E' accaduto già quattro volte nei sei titoli messi in bacheca da Max: 2014/15, 2016/17, 2018/19, 2019/20. Sempre guidando la Juve. Una casualità? Può essere, ma da maneggiare con grande cura, perché se è stato capace di vincere anche inseguendo, non ha mai perso quando era lui da inseguire.