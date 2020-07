Mbappé incantato da Ibra: "Zlatan, che giocatore a 38 anni"

La grandissima prestazione di Zlatan Ibrahimovic contro la Sampdoria non è passata inosservata nemmeno tra i colleghi e Kylian Mbappé si è voluto complimentare attraverso Twitter. "Sto guardando la replica del Milan... Zlatan che giocatore comunque. 38 anni. Per me è tutto, buona giornata ragazzi" le parole al miele dell'attaccante del Psg condite da tre faccine arrossite. La stima tra i due è nota da tempo, tanto che Ibra in un'intervista a dicembre 2019 aveva confessato fosse il suo calciatore preferito.