Un altro Ibrahimovic al Milan: Allegri convoca Maximilian per la Supercoppa contro il Napoli. "È un premio"

La mossa del tecnico livornese nasce da una doppia esigenza: necessità numerica e meritocrazia. Con Santiago Gimenez ancora indisponibile e un Rafael Leao non al meglio della condizione fisica dopo il recente infortunio, l'attacco rossonero aveva bisogno di rinforzi. Allegri ha quindi pescato dal Milan Futuro, la seconda squadra che milita in Serie D (dopo la retrocessione dello scorso anno), premiando il rendimento di Maximilian. Sotto la guida di Massimo Oddo, il giovane esterno sinistro ha messo a referto 15 presenze, 4 gol e 2 assist in oltre 800 minuti giocati. Una crescita costante che gli è valsa questo biglietto per l'Arabia Saudita, condiviso con altri giovani talenti della cantera come Borsani, Dutu e Sala.