Un altro Ibrahimovic al Milan: Allegri convoca Maximilian per la Supercoppa contro il Napoli. "È un premio"

Il cognome sulla distinta farà venire un brivido di nostalgia ai tifosi rossoneri presenti a Riad e a quelli incollati alla tv, su Mediaset. Nella notte che mette in palio la Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Massimiliano Allegri ha deciso di calare una carta a sorpresa e dal fortissimo valore simbolico: Maximilian Ibrahimovic. Il figlio primogenito di Zlatan, classe 2006, è stato inserito nella lista dei convocati e sederà in panchina questa sera, segnando la sua prima chiamata ufficiale con i "grandi". Non un'amichevole qualunque, ma una finale che potrebbe regalare un trofeo, con papà Zlatan, oggi Senior Advisor di RedBird, a osservarlo dalla tribuna.
La mossa del tecnico livornese nasce da una doppia esigenza: necessità numerica e meritocrazia. Con Santiago Gimenez ancora indisponibile e un Rafael Leao non al meglio della condizione fisica dopo il recente infortunio, l'attacco rossonero aveva bisogno di rinforzi. Allegri ha quindi pescato dal Milan Futuro, la seconda squadra che milita in Serie D (dopo la retrocessione dello scorso anno), premiando il rendimento di Maximilian. Sotto la guida di Massimo Oddo, il giovane esterno sinistro ha messo a referto 15 presenze, 4 gol e 2 assist in oltre 800 minuti giocati. Una crescita costante che gli è valsa questo biglietto per l'Arabia Saudita, condiviso con altri giovani talenti della cantera come Borsani, Dutu e Sala.
Per lo stesso Allegri questa convocazione rappresenta un premio per l'impegno mostrato dal ragazzo, che già in passato aveva partecipato agli allenamenti della prima squadra, incrociando tacchetti e sguardi persino con il padre quando quest'ultimo era ancora in attività. Se stasera dovesse esserci spazio per lui, anche solo per pochi minuti, si scriverebbe una pagina di storia rossonera: un altro Ibrahimovic in campo con la maglia del Diavolo dopo quel 18 marzo 2023, data dell'ultima apparizione di Zlatan.
