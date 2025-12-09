Supercoppa italiana, il programma delle semifinali: dove vedere Napoli-Milan e Bologna-Inter

Il contro alla rovescia è iniziato: manca sempre meno alle semifinali di Supercoppa italiana. Come è ormai consuetudine da qualche anno sono 4 le squadre che partiranno alla volta di Riyadh per conquistare il torneo: il Napoli, in qualità di campione d'Italia, l'Inter, da seconda qualificata. A completare il tabellone Milan e Bologna finaliste della Coppa Italia 2025. Le semifinali saranno trasmesse in esclusiva su Italia1 e in streaming sul sito Sportmediaset.it con prepartita dalle ore 19