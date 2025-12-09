Supercoppa italiana, il programma delle semifinali: dove vedere Napoli-Milan e Bologna-Inter

Tutto pronto per le sfide che determineranno la finalissima di lunedì 22 dicembredi Redazione
Il contro alla rovescia è iniziato: manca sempre meno alle semifinali di Supercoppa italiana. Come è ormai consuetudine da qualche anno sono 4 le squadre che partiranno alla volta di Riyadh per conquistare il torneo: il Napoli, in qualità di campione d'Italia, l'Inter, da seconda qualificata. A completare il tabellone Milan e Bologna finaliste della Coppa Italia 2025. Le semifinali saranno trasmesse in esclusiva su Italia1 e in streaming sul sito Sportmediaset.it con prepartita dalle ore 19
Il calendario della Supercoppa Italiana
Le due squadre che usciranno vincitrici dalle semifinali si affronteranno lunedì 22 dicembre sempre alle ore 20. Anche la finale sarà trasmessa in esclusiva sui canali Mediaset e sul sito Sportmediaset.it
Le semifinali saranno secche e, in caso di parità, non ci saranno i tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore dopo i 90 minuti regolamentari.