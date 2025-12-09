Logo SportMediaset

Supercoppa italiana, il programma delle semifinali: dove vedere Napoli-Milan e Bologna-Inter

Tutto pronto per le sfide che determineranno la finalissima di lunedì 22 dicembre

di Redazione
09 Dic 2025 - 16:37

Il contro alla rovescia è iniziato: manca sempre meno alle semifinali di Supercoppa italiana. Come è ormai consuetudine da qualche anno sono 4 le squadre che partiranno alla volta di Riyadh per conquistare il torneo: il Napoli, in qualità di campione d'Italia, l'Inter, da seconda qualificata. A completare il tabellone Milan e Bologna finaliste della Coppa Italia 2025. Le semifinali saranno trasmesse in esclusiva su Italia1 e in streaming sul sito Sportmediaset.it con prepartita dalle ore 19

© Da video

© Da video

Il calendario della Supercoppa Italiana

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI

  • Napoli-Milan 18/12/2025 alle 20:00 su Italia1 e in streaming sul sito Sportmediaset.it, telecronaca Trevisani-Paganin
  • Bologna-Inter 19/12/2025 alle 20:00 su Italia1 e in streaming sul sito Sportmediaset.it, telecronaca Trevisani-Paganin

Le due squadre che usciranno vincitrici dalle semifinali si affronteranno lunedì 22 dicembre sempre alle ore 20. Anche la finale sarà trasmessa in esclusiva sui canali Mediaset e sul sito Sportmediaset.it

REGOLAMENTO SUPERCOPPA

Le semifinali saranno secche e, in caso di parità, non ci saranno i tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore dopo i 90 minuti regolamentari. 

supercoppa italiana
programmazione tv
mediaset
semifinali
dove vederla

