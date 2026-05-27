Maldini risponde per le rime a Cardinale: "Io one man show? Si risponde da solo. Su Nazionale e Fenerbahce... "

Presente nella sede di Sky a Milano per un evento, il 57enne ha dribblato le domande su un possibile futuro in Nazionale (c'è chi lo vorrebbe in Figc insieme al nuovo presidente federale) ma non ha chiuso la porta al Fenerbahce, dopo gli incontri a Istanbul con il candidato alla presidenza Hakan Safi con tanto di foto insieme pubblicata su Instagram: "È un amico, lui é uno dei candidati alla presidenza, vediamo cosa succederà dovesse vincere".