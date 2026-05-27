MILAN

Maldini risponde per le rime a Cardinale: "Io one man show? Si risponde da solo. Su Nazionale e Fenerbahce... "

I tifosi rossoneri riabbraccerebbero volentieri l'ex capitano che ha altri piani

27 Mag 2026 - 19:54
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"Si risponde da solo". É la battuta ironica con cui l'ex dt del Milan, Paolo Maldini, risponde sorridendo ai media in merito alle parole del proprietario del club, Gerry Cardinale, che lo considera un "one man show" non in grado di fare squadra. I tifosi rossoneri lo riabbraccerebbero volentieri in questo periodo delicato per il club, ma per ora non c'è nulla da fare: per vedere la leggenda rossonera di nuovo a Milanello bisognerà attendere una nuova proprietà.

Presente nella sede di Sky a Milano per un evento, il 57enne ha dribblato le domande su un possibile futuro in Nazionale (c'è chi lo vorrebbe in Figc insieme al nuovo presidente federale) ma non ha chiuso la porta al Fenerbahce, dopo gli incontri a Istanbul con il candidato alla presidenza Hakan Safi con tanto di foto insieme pubblicata su Instagram: "È un amico, lui é uno dei candidati alla presidenza, vediamo cosa succederà dovesse vincere".

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Secondo quanto emerso dalla Turchia, Maldini potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico del Fenerbahce nel caso Safi, diventasse il nuovo presidente del club. Con lui Maldini potrebbe portare un tecnico italiano (Pioli?) e magari Leao, in uscita dal Milan e in cerca di un nuovo progetto.

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