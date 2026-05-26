Milan, prosegue la contestazione: "Ibra male assoluto, Tare e Allegri uomini veri". Ma nessun calciatore saluta Max sui social

Gerry Cardinale ha avviato la rivoluzione ma in casa Milan prosegue la contestazione del tifo organizzato. Nella notte infatti, sono stati esposti nuovi striscioni nei pressi di San Siro: nel mirino, ancora una volta, Zlatan Ibrahimovic, che sarà l'uomo forte nella nuova era. "Ibra male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri" si legge: l'ex ds e l'ex tecnico vengono ancora una volta difesi come già accaduto nella manifestazione andata in scena prima di Milan-Atalanta lo scorso 10 maggio. Entrambi però, sono stati sollevati dal loro incarico nella giornata di ieri. Prosegue inoltre la campagna contro Cardinale e non vengono risparmiati nemmeno Maignan e compagni, fischiatissimi dopo il ko con il Cagliari: "Giocatori e società, tutti colpevoli". Insomma per far tornare il sereno serviranno tempo e risultati.