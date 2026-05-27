Mondiali 2026, Völler avverte la Germania: "Nessuna iniziativa politica"

27 Mag 2026 - 17:50
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La Germania si concentrerà esclusivamente sull'aspetto sportivo ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, senza iniziative o prese di posizione politiche alla vigilia delle partite. Lo ha affermato il direttore sportivo della Nazionale Rudi Völler, sottolineando che il contesto politico del torneo "non dovrà interferire con la preparazione e le gare. Non accadrà più, che immediatamente prima di una partita vengano avviate iniziative o rilasciate interviste su temi politici", ha dichiarato Völler, riferendosi alle discussioni avvenute durante il Mondiale 2022 in Qatar. In quell'occasione la Nazionale tedesca era stata al centro dell'attenzione per alcune iniziative simboliche, tra cui il gesto di protesta dei giocatori che si erano coperti la bocca nella foto di squadra prima della partita contro il Giappone, in risposta alle restrizioni della Fifa sull'uso della fascia arcobaleno. Völler ha ricordato che la squadra "non è apolitica", ma ha ribadito che il calcio non può farsi carico di risolvere i problemi globali: "Ci sono molte cose nel mondo che non ci piacciono. Anche io preferirei più pace ovunque. Ma il calcio non può risolverle. Siamo qui per giocare una Coppa del Mondo. Questo viene prima di tutto". Il dirigente ha aggiunto che nel gruppo non ci saranno "bavagli", ma ha insistito sulla necessità di separare, per quanto possibile, sport e politica. Infine, Völler ha espresso contrarietà alle richieste di boicottaggio del torneo, richiamando anche la sua esperienza personale. "Già da giovane ero contrario ai boicottaggi", ha detto ricordando quello delle Olimpiadi di Mosca del 1980: "All'epoca lo ritenni sbagliato. E non portò a nulla". 
 

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