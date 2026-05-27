Maldini: "Cardinale mi considera un one man show? Si risponde da solo"

"Si risponde da solo". É la battuta ironica con cui l'ex dt del Milan, Paolo Maldini, risponde sorridendo ai media che gli chiedono un parere sulle parole del proprietario del club, Gerry Cardinale, che lo considera un "one man show" non in grado di fare squadra. Maldini è arrivato nella sede di Sky per gli 'Sky Inclusion Days' firmando autografi e facendo selfie con i tanti tifosi presenti. L'ex dirigente rossonero ha poi dribblato le domande su un possibile futuro in Nazionale ma non ha chiuso la porta al Fenerbahce, dopo gli incontri a Istanbul con il candidato alla presidenza Hakan Safi con tanto di foto insieme pubblicata su Instagram: "È un amico, lui é uno dei candidati alla presidenza, vediamo cosa succederà dovesse vincere".