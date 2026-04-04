LA SUGGESTIONE

Gli italiani votano Paolo Maldini per il post-Gravina: Abodi si è mosso, gli scenari

L'ex Milan è un nome gradito ma non a tutti per affrontare Malagò

04 Apr 2026 - 17:54
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Se gli italiani hanno le idee chiare su chi vorrebbero in panchina (in primis Max Allegri, a seguire Antonio Conte), lo stesso dicasi per il nuovo vertice della Figc. Abete non scalda, Malagò e Albertini così così. Il nome che stuzzica davvero è quello di Paolo Maldini come evidenziato dal nostro sondaggio: quasi il 70% dei votanti punterebbe sulla bandiera del Milan per cercare di dare una svolta al calcio nostrano. 

Il 57enne, che nel 2023 ha salutato per l'ultima volta il Milan targato RedBird, piace molto anche ad Abodi che ne ha parlato anche pubblicamente: "È una persona meravigliosa e un calciatore fantastico, come ce ne sono anche altri. Ma il nome dovrà dirlo il sistema calcio. Il rispetto che vogliamo dare al sistema calcio come Governo è questo". Ma si sa che la politica arriva ovunque, e secondo La Stampa lo stesso Abodi avrebbe fatto un primo tentativo con Paolo Maldini. L'ex difensore però, si legge "è poco incline ad accettare proposte in contesti dove sente di non potere incidere davvero".

La mossa di Abodi però non è piaciuta troppo al governo che predica calma. D'altronde le elezioni sono ancora lontane (si vota il 22 giugno) e c'è tempo per trovare un vero sfidante di Giovanni Malagò che attualmente viene dato da più parti in pole. Ma l'idea del governo, scrive sempre il quotidiano "resta quella di dover uscire dal mondo del calcio per individuare uno sfidante credibile dell’ex numero uno del Coni". Al candidato 'governativo' verrebbero quindi concessi degli aiuti in cambio di riforme. All'orizzonte comunque c'è sempre l'ipotesi del commissariamento e le manovre sono già partite.

Intanto a schierarsi dalla parte di Maldini è stato Ciro Ferrara: "Chi vorrei a capo della Figc? Un manager. E un uomo di calcio. Per questo ruolo mi permetto di fare un nome: Paolo Maldini, che è stato un campione e ha fatto bene il dirigente - ha detto a Il Mattino -. Serve una figura tecnica di spessore. Ma non so se augurarlo a Paolo, considerando la situazione.

DITE LA VOSTRA

Figc, via alle manovre per il nuovo presidente: chi dovrebbe prendere il posto di Gravina?

Giovanni Malagò
Giancarlo Abete
Matteo Marani
Demetrio Albertini
Paolo Maldini
Gianni Rivera
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