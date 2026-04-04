Gli italiani votano Paolo Maldini per il post-Gravina: Abodi si è mosso, gli scenari

Il 57enne, che nel 2023 ha salutato per l'ultima volta il Milan targato RedBird, piace molto anche ad Abodi che ne ha parlato anche pubblicamente: "È una persona meravigliosa e un calciatore fantastico, come ce ne sono anche altri. Ma il nome dovrà dirlo il sistema calcio. Il rispetto che vogliamo dare al sistema calcio come Governo è questo". Ma si sa che la politica arriva ovunque, e secondo La Stampa lo stesso Abodi avrebbe fatto un primo tentativo con Paolo Maldini. L'ex difensore però, si legge "è poco incline ad accettare proposte in contesti dove sente di non potere incidere davvero".