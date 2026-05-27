Pedro ringrazia: "La Lazio è arrivata al momento giusto, rimarrà sempre nel mio cuore"

"Avere la possibilità di vivere qui e giocare per la Lazio è stato meraviglioso, mi resterà nel cuore. Peccato che non abbia avuto la possibilità di fare qualcosa in più, ma me ne vado contento perché ho dato tutto. La Lazio per me è stata un'opportunità. Sono davvero felice di aver trovato questa squadra, è arrivata nel momento giusto e la porterò sempre nel mio cuore". Così Pedro, attaccante della Lazio, ai canali ufficiali del club dà l'addio alla squadra biancoceleste. Lo spagnolo, ripercorrendo la sua carriera, indica poi il primo derby contro la Roma come il momento più significativo della sua esperienza in biancoceleste: "Mi hanno lasciato fuori, è stato molto complicato per me. Volevo fare una bella partita per la gente e per me stesso. Ho segnato, abbiamo vinto e festeggiato. Era una cosa personale che mi serviva, è stato il momento più significativo che ho vissuto qui, anche se ce ne sono stati tanti altri", prosegue Pedro. Che poi, analizzando la propria carriera, ammette di aver avuto "la fortuna di fare un bel percorso e di vincere trofei importanti come il Mondiale e la Champions League. Alla fine giocare a questi livelli è stato un privilegio per me, è stato veramente un bel viaggio. Poi finire qua alla Lazio, una squadra con molta storia. Sono molto contento, ho fatto una bellissima carriera e ho dato tutto". Infine un pensiero sui tifosi laziali, "la cosa migliore della Lazio. Aspetto che in un futuro si possa trovare una soluzione, ora è un momento complicato e difficile da gestire mentalmente. Auguro alla società e ai tifosi di poter tornare a stare tutti insieme un giorno. Tante volte verrò allo stadio, in curva o in tribuna. E sono sicuro che presto arriverà anche un trofeo, se lo meritano", conclude.