Allegri: "Sull'1-0 sentivamo già nostro il risultato. Ho sbagliato, ora valutazioni lucide"

A conti fatti, sarebbe bastato anche un pareggio, dato il 2-2 tra Torino e Juventus (l'arrivo a pari punti col solo Como avrebbe portato i rossoneri in Champions, ndr): "Il risultato purtroppo non si può più cambiare. Quando perdi cinque partite in casa come noi, di cui quattro nel girone di ritorno, meriti questa posizione. Stasera dopo l'1-0 ci siamo un pochino sciolti e pensavamo di aver già raggiunto il risultato, abbiamo difeso male e concesso spazio al Cagliari. Siamo stati troppo passivi sui gol", ha detto Allegri a Dazn.