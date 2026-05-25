Maldini e un futuro al Fener con Hakan Safi presidente? "Grande mente, leader e amico"

Nel giorno in cui RedBird ha annunciato l'esonero di Allegri e l'azzeramento di tutto il quadro dirigenziale rossonero con il licenziamento di Tare, Moncada e Furlani, arriva via social un post di Paolo Maldini destinato ad accrescere ulteriormente il dispiacere e il disappunto di tutti i tifosi milanisti. L'ex dirigente rossonero, quanto mai rimpianto, potrebbe infatti avere presto un nuovo ruolo nel calcio dopo la fine della sua esperienza come direttore tecnico del Milan: "Splendido soggiorno a Istanbul con Hakan Safi" ha scritto Maldini a corredo di una fotografia che lo ritrae in compagnia del candidato alla presidenza del Fenerbahçe nelle elezioni nel weekend del 6-7 giugno. "Una grande mente calcistica, un leader appassionato e, cosa più importante, un vero amico. Abbiamo avuto ottime discussioni sul calcio e sono sicuro che continueremo a condividere molti altri momenti insieme in futuro."