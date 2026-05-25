L'INCONTRO

Maldini e un futuro al Fener con Hakan Safi presidente? "Grande mente, leader e amico"

25 Mag 2026 - 21:35
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© instagram maldini

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Nel giorno in cui RedBird ha annunciato l'esonero di Allegri e l'azzeramento di tutto il quadro dirigenziale rossonero con il licenziamento di Tare, Moncada e Furlani, arriva via social un post di Paolo Maldini destinato ad accrescere ulteriormente il dispiacere e il disappunto di tutti i tifosi milanisti. L'ex dirigente rossonero, quanto mai rimpianto, potrebbe infatti avere presto un nuovo ruolo nel calcio dopo la fine della sua esperienza come direttore tecnico del Milan: "Splendido soggiorno a Istanbul con Hakan Safi" ha scritto Maldini a corredo di una fotografia che lo ritrae in compagnia del candidato alla presidenza del Fenerbahçe nelle elezioni nel weekend del 6-7 giugno. "Una grande mente calcistica, un leader appassionato e, cosa più importante, un vero amico. Abbiamo avuto ottime discussioni sul calcio e sono sicuro che continueremo a condividere molti altri momenti insieme in futuro." 

Safi, in caso di successo, vorrebbe avere con sè Maldini come consulente del club per il mercato. Nei dibattiti preelettorali, Safi ha promesso di portare in gialloblù due grandi attaccanti, un portiere e un centrale difensivo mancino per tornare alla vittoria in campionato dopo 12 anni. Complice il rapporto con Paolo Maldini, in Turchia si parla molto di Rafa Leao come obiettivo del Fener.

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