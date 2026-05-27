D'Amico e l'Atalanta si dicono addio "con soddisfazione", nel suo futuro c'è la Roma

27 Mag 2026 - 16:31
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"GRAZIE TONY D'AMICO! CLUB E DIRETTORE SI SALUTANO CON RECIPROCA GRATITUDINE Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro".

Con questo comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta annuncia l'addio a Tony D'Amico. Il club nerazzurro ripartirà da Cristiano Giuntoli, per cui l'annuncio è atteso nei prossimi giorni, che a Bergamo con ogni probabilità ritroverà Maurizio Sarri dopo l'esperienza condivisa a Napoli. 

E si prospetta una 're-union' anche per l'ex ds della Dea, che è il netto favorito per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma e nella Capitale sostituirà Massara e ritroverà Gian Piero Gasperini. L'accordo tra le parti dovrebbe basarsi su un contratto triennale o quadriennale, con un ingaggio stimato attorno al milione e mezzo di euro a stagione. 

Atalanta, quante plusvalenze sotto la gestione Percassi: 750 milioni di incasso

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© italyphotopress | 10. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)
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