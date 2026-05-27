D'Amico e l'Atalanta si dicono addio "con soddisfazione", nel suo futuro c'è la Roma

E si prospetta una 're-union' anche per l'ex ds della Dea, che è il netto favorito per diventare il nuovo direttore sportivo della Roma e nella Capitale sostituirà Massara e ritroverà Gian Piero Gasperini. L'accordo tra le parti dovrebbe basarsi su un contratto triennale o quadriennale, con un ingaggio stimato attorno al milione e mezzo di euro a stagione.