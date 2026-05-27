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Milan, rivoluzione anche in campo: Modric riflette sul futuro, Leao spera in una seconda chance

Il portoghese, non convinto dalle offerte in arrivo dalla Turchia, vorrebbe rimanere a Milano. Per Luka dopo il Mondiale possibile ruolo da dirigente al Real 

27 Mag 2026 - 10:07
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Un futuro tutto ancora da scrivere. La stagione "fallimentare", per usare la definizione di Gerry Cardinale, ha fatto finire tutti sul banco degli imputati: dai dirigenti, prontamente accompagnati all'uscita, ai calciatori.

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Leao, voglia di Milan

 Tra i giocatori, uno dei più chiacchierati da tutta la stagione è Rafael Leao. Il portoghese con Allegri, da punta, era atteso un po' da tutti alla stagione della consacrazione: nei fatti non lo è stata, nonostante i 9 gol e 3 assist serviti. Anzi, forse è stata l'annata delle definitiva rottura con il mondo Milan: Rafa nelle ultime uscite a San Siro è stato sotterrato dai fischi. Una reazione del pubblico rossonero che sembra spingerlo lontano da Milano: per il momento sono arrivati solo degli approcci dall'Arabia e, soprattutto, dalla Turchia, con Gala e Fener che seguono con attenzione lo sviluppo della sua situazione. Rafa però nicchia: non è convinto dalle ricche proposte ricevute. Lui vorrebbe rimanere al Milan e riconquistare il popolo rossonero di cui un tempo era l'idolo. La prima mossa per ricucire è stato un post su Instagram: "Periodo che mi ha messo a dura prova", poi l'augurio: "Che il Milan possa tornare a vivere momenti di gloria e trionfare nella prossima stagione", magari ancora insieme, con una nuova guida tecnica che possa valorizzarlo. Questa la speranza di Rafa.

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Modric valuta il ritiro

 Chi invece sul banco degli imputati non c'è finito ma è comunque in bilico per la prossima stagione è Luka Modric. La mancata qualificazione alla prossima Champions League e il terrmoto in casa Milan hanno minato le certezze del fuoriclasse croato. L'ex Pallone d'Oro avrebbe voluto concedersi un ultimo ballo in rossonero tornando, al fianco del fidato Max, a calcare il palcoscenico europeo, quello su cui ha costruito la sua leggenda con le coppe alzate con il Real Madrid. E invece il crollo rossonero gli ha rovinato i piani. Adesso Luka è completamente focalizzato sul Mondiale con la sua Croazia, poi prenderà una decisione sul futuro: il ritiro è un'opzione concreta. Magari rimanendo nel calcio ma con un ruolo da dirigente: a Madrid sta nascendo un nuovo progetto con Jose Mourinho e una leggenda dei Blancos del calibro del croato è sempre apprezzato al Bernabeu. 

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