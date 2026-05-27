Milan, rivoluzione anche in campo: Modric riflette sul futuro, Leao spera in una seconda chance

Tra i giocatori, uno dei più chiacchierati da tutta la stagione è Rafael Leao. Il portoghese con Allegri, da punta, era atteso un po' da tutti alla stagione della consacrazione: nei fatti non lo è stata, nonostante i 9 gol e 3 assist serviti. Anzi, forse è stata l'annata delle definitiva rottura con il mondo Milan: Rafa nelle ultime uscite a San Siro è stato sotterrato dai fischi. Una reazione del pubblico rossonero che sembra spingerlo lontano da Milano: per il momento sono arrivati solo degli approcci dall'Arabia e, soprattutto, dalla Turchia, con Gala e Fener che seguono con attenzione lo sviluppo della sua situazione. Rafa però nicchia: non è convinto dalle ricche proposte ricevute. Lui vorrebbe rimanere al Milan e riconquistare il popolo rossonero di cui un tempo era l'idolo. La prima mossa per ricucire è stato un post su Instagram: "Periodo che mi ha messo a dura prova", poi l'augurio: "Che il Milan possa tornare a vivere momenti di gloria e trionfare nella prossima stagione", magari ancora insieme, con una nuova guida tecnica che possa valorizzarlo. Questa la speranza di Rafa.