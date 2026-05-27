Italia U21, 23 convocati da Nunziata per test 8 giugno con Albania

27 Mag 2026 - 15:24
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Con Silvio Baldini alla guida dell'Italia per le due amichevoli con Grecia e Lussemburgo, la Nazionale Under 21, in occasione dell'amichevole contro l'Albania, in programma lunedì 8 giugno a Fontanafredda (ore 18.15 - diretta Rai 2) sarà affidata a Carmine Nunziata, tecnico dell'Under 20. L'allenatore di San Gennaro Vesuviano conosce bene queste 'acque', avendo allenato gli Azzurrini nello scorso biennio, sedendosi in panchina per 23 volte. L'amichevole con i pari età albanesi sarà l'occasione per vedere all'opera alcuni fra i più interessanti talenti del nostro calcio: con la maggior parte del gruppo Under 21 'promosso' in Nazionale maggiore, in terra friulana ci sarà comunque un nucleo di calciatori che ha vissuto fin qui il 'ciclo' Baldini, e che farà da guida alla nidiata degli Under 20 che Nunziata ha selezionato. Una vetrina importante all'interno del loro cammino di crescita nelle Nazionali Giovanili. Nunziata ha scelto di convocare 23 calciatori, con Berti, Fortini, Guarino e Vavassori che saranno in raduno a Coverciano con la Nazionale maggiore fino a domenica 31: oltre a questi quattro, anche Mascardi, Calvani, Zeroli, Mannini, Okoro e Pafundi hanno già respirato l'aria dell'Under 21. Sono 9 i calciatori classe 2006 convocati, con Cristian Cama (unico nato nel 2007) che è il più giovane del gruppo, ma con già 50 presenze all'attivo con le Nazionali Giovanili, nonché campione d'Europa nel 2024 a Cipro con l'Under 17. 

Sarà il settimo confronto con l'Albania, l'ultimo dei quali risale al settembre del 2018 (vittoria 3-1 a Cagliari, gol di Dimarco, Murgia e Parigini). Nel complesso gli Azzurrini hanno vinto cinque dei sei precedenti, con un solo pareggio per 0-0 ad agosto 2016 nell'amichevole di San Benedetto del Tronto. La vittoria più larga, invece, è il 4-0 del 2007 a Pontedera nelle qualificazioni all'Europeo, match in cui segnarono Lupoli, Criscito, Dessena e Acquafresca. Sarà la seconda partita della storia dell'Under 21 a Fontanafredda. L'unico precedente è datato 12 novembre 1986, un'amichevole Italia-Austria terminata 0-0: per gli Azzurrini di Cesare Maldini in campo fra gli altri la coppia centrale Billy Costacurta-Paolo Maldini e in attacco Nicola Berti. Di seguito l'elenco dei convocati:

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);
Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia); Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta). 

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