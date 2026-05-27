I tifosi del Napoli bocciano Allegri: 25mila post contro Max sul profilo della società

Nonostante una Coppa Italia in 5 anni, alla guida di club come Juventus e Milan, Massimiliano Allegri viene costantemente riproposto come possibile guida tecnica di squadre prestigiose, come il Napoli o la nazionale. Forse nemmeno lui ha voglia di tornare subito in panchina, di certo lo vogliono i suoi fan. Meno i tifosi, che hanno paura di vedere le partite che sono stati costretti a sorbirsi i tifosi rossoneri quest'anno.
Infatti, nonostante ci sia un forte orientamento nei confronti di Italiano, viene ancora associato alla panchina del Napoli, i cui tifosi, però, non sarebbero così entusiasti di vedere Allegri in riva al Golfo. Sul profilo Instagram della società ben 25mila persone si sono espresse contro l'ipotesi di vedere l'ex allenatore del Milan alla corte di De Laurentiis. A parte un utente che ha commentato "Avanti Max", c'è stato un vero e proprio plebiscito contro l'ipotesi di Allegri al Napoli. Chissà se, a leggere e ascoltare i peana dei grandi difensori del vate del "corto muso" magari cambieranno idea e se lo faranno andare bene, come hanno fatto i milanisti fino a quando si sono ritrovati in Europa League.