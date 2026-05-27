SUI SOCIAL

I tifosi del Napoli bocciano Allegri: 25mila post contro Max sul profilo della società

Ai supporters azzurri non piace l'idea che l'ex allenatore rossonero possa arrivare a sostituire Conte

27 Mag 2026 - 19:36
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Nonostante una Coppa Italia in 5 anni, alla guida di club come Juventus e Milan, Massimiliano Allegri viene costantemente riproposto come possibile guida tecnica di squadre prestigiose, come il Napoli o la nazionale. Forse nemmeno lui ha voglia di tornare subito in panchina, di certo lo vogliono i suoi fan. Meno i tifosi, che hanno paura di vedere le partite che sono stati costretti a sorbirsi i tifosi rossoneri quest'anno.

videovideo

Infatti, nonostante ci sia un forte orientamento nei confronti di Italiano, viene ancora associato alla panchina del Napoli, i cui tifosi, però, non sarebbero così entusiasti di vedere Allegri in riva al Golfo. Sul profilo Instagram della società ben 25mila persone si sono espresse contro l'ipotesi di vedere l'ex allenatore del Milan alla corte di De Laurentiis. A parte un utente che ha commentato "Avanti Max", c'è stato un vero e proprio plebiscito contro l'ipotesi di Allegri al Napoli. Chissà se, a leggere e ascoltare i peana dei grandi difensori del vate del "corto muso" magari cambieranno idea e se lo faranno andare bene, come hanno fatto i milanisti fino a quando si sono ritrovati in Europa League. 

Leggi anche

Italiano ha chiesto e ottenuto garanzie: Napoli suo al 99%. Ora palla al Bologna: ecco perché Allegri resiste

Ultimi video

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

01:59
Palladino, Abate e Di Francesco: destini incrociati

Palladino, Abate e Di Francesco: destini incrociati

04:06
Accomando: "Napoli, quasi fatta per Italiano. Compromesso il rapporto con Lukaku"

Accomando: "Napoli, quasi fatta per Italiano. Compromesso il rapporto con Lukaku"

01:55
DICH SFOGO FABREGAS VS ZANETTI E INTER DICH

Fabregas contro Zanetti: "Nico Paz non giocherà nell'Inter"

01:52
Inter mercato "evolutivo"

Inter mercato "evolutivo"

00:50
MCH BARCELLONA RINNOVO FLICK MCH

Firma, stretta di mano e foto di rito. Il rinnovo di Flick col Barça

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

I più visti di Napoli

Vincenzo Italiano

Il Napoli ha scelto Italiano per il post-Conte: vertice a Roma tra il tecnico e AdL, si cerca l'intesa definitiva

Italiano ha chiesto e ottenuto garanzie: Napoli suo al 99%. Ora palla al Bologna: ecco perché Allegri resiste

C'è Allegri per il dopo Conte. Ma salgono le quotazioni di Italiano: "Potrei lasciare Bologna"

AdL-Italiano, una storia che parte da una lontana promessa: "Un giorno allenerai il Napoli"

Persi Allegri e Sarri e con il dubbio Italiano, il Napoli pensa a Grosso

Massimiliano Allegri

Allegri al bivio: pensa a un Milan da seconda stella ma il Napoli è tornato a corteggiarlo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:25
Venezia, ufficiale l'arrivo di Basic: il comunicato
17:15
Iraola indeciso, il Leverkusen accelera per Filipe Luis
Maurizio Sarri
17:09
Sarri-Lazio è finita, ufficiale la separazione tra tecnico e società
16:31
Nesta pronto al ritorno in Serie B. Imminente la firma con l'Avellino
13:35
Ederson-Manchester United, ci siamo: quanto incassa l'Atalanta e i dettagli sul contratto