I tifosi del Napoli bocciano Allegri: 25mila post contro Max sul profilo della società

Infatti, nonostante ci sia un forte orientamento nei confronti di Italiano, viene ancora associato alla panchina del Napoli, i cui tifosi, però, non sarebbero così entusiasti di vedere Allegri in riva al Golfo. Sul profilo Instagram della società ben 25mila persone si sono espresse contro l'ipotesi di vedere l'ex allenatore del Milan alla corte di De Laurentiis. A parte un utente che ha commentato "Avanti Max", c'è stato un vero e proprio plebiscito contro l'ipotesi di Allegri al Napoli. Chissà se, a leggere e ascoltare i peana dei grandi difensori del vate del "corto muso" magari cambieranno idea e se lo faranno andare bene, come hanno fatto i milanisti fino a quando si sono ritrovati in Europa League.