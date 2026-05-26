Roland-Garros, Schweppes è il nuovo fornitore ufficiale: accordo triennale
In occasione del via dello Slam parigino, la Federazione Francese di Tennis annuncia l'ingresso del marchio di Suntory tra i fornitori del torneo per le prossime tre edizioni
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In occasione dell’inizio del Roland-Garros 2026, il torneo aggiunge un nuovo nome all'elenco dei suoi fornitori ufficiali. È Schweppes, il marchio di bibite nato nel 1783 e oggi parte del portfolio europeo di Suntory Beverage & Food, che ha firmato un accordo triennale con la Federazione Francese di Tennis per le prossime tre edizioni dello Slam parigino.
Un accordo che copre tre edizioni
L'intesa, siglata da Suntory Beverage & Food Europe (SBFE), prevede che Schweppes sia presente nella ristorazione ufficiale e negli spazi di consumo all'interno dell'impianto parigino fino al 2028. Non si tratta di una sponsorizzazione mediatica classica, ma di un accordo da fornitore: il brand entra nel circuito delle bevande servite all'interno dell'evento, al fianco degli altri partner storici del torneo.
I numeri del torneo che conquista il marchio
L'operazione porta Schweppes dentro uno degli eventi sportivi con maggiore audience globale. Nel 2025 il Roland-Garros ha registrato 687.249 spettatori sugli spalti — il dato più alto della sua storia — ed è stato trasmesso in 220 Paesi. Disputato ogni anno a Parigi dal 1891 e ospitato dal 1928 nell'impianto che porta il suo nome, resta l'unico Slam giocato sulla terra battuta.
Desmarest (Schweppes): "Invitiamo i fan a prendersi il tempo"
La comunicazione della partnership ruota attorno al concetto di Take Your Time, il posizionamento che Schweppes sta costruendo in Europa. "Invitiamo i fan ad abbracciare l'arte di prendersi il proprio tempo al Roland-Garros", ha dichiarato Tanneguy Desmarest, direttore marketing di Schweppes. Dal versante tennistico, il CEO della Federazione Francese di Tennis Stéphane Morel ha definito l'accordo "una collaborazione che riflette un comune impegno verso l'eccellenza".
Il terzo brand SBFE nello sport di primo livello
Per Suntory Beverage & Food Europe si tratta del terzo ingresso in una proprietà sportiva di primo piano. Orangina è partner del Tour de France, Lucozade accompagna il Liverpool FC e la nazionale inglese di calcio. Schweppes, finora più legato al mondo lifestyle e dell'aperitivo, trova ora con il Roland-Garros il suo primo grande ancoraggio sportivo. Il debutto da fornitore ufficiale è previsto con l'edizione al via oggi.