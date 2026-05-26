Roland-Garros, Schweppes è il nuovo fornitore ufficiale: accordo triennale

Per Suntory Beverage & Food Europe si tratta del terzo ingresso in una proprietà sportiva di primo piano. Orangina è partner del Tour de France, Lucozade accompagna il Liverpool FC e la nazionale inglese di calcio. Schweppes, finora più legato al mondo lifestyle e dell'aperitivo, trova ora con il Roland-Garros il suo primo grande ancoraggio sportivo. Il debutto da fornitore ufficiale è previsto con l'edizione al via oggi.

