Rivoluzione Milan, il retroscena sul gol di Saelemaekers: esultava solo Tare

Dietro questa freddezza da parte della dirigenza ci sarebbe la figura di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, i cui rapporti con l'ex tecnico e ds erano tutt'altro che idilliaci. La rottura tra Allegri e lo svedese, racconta sempre il Corriere, non è recente e affonda le proprie radici in un episodio specifico avvenuto in un ristorante milanese: quella che doveva essere una cena tranquilla si sarebbe trasformata in un acceso diverbio nato per un pretesto banale — la scelta del terzo portiere per la stagione successiva — alla presenza dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani e dello stesso Tare. La tensione sarebbe salita a tal punto che l'albanese sarebbe dovuto intervenire fisicamente per separare l'allenatore e l'ex attaccante.