Milan, Theo cita Maldini e l'ex bandiera rossonera risponde: "Grande, ci mancherai"

Nelle parole di addio di Theo Hernandez al Milan, ricche di emozione e anche di un po' di polemica, c'è spazio anche al ricordo e a un ringraziamento a Paolo Maldini. A lui, che fu il direttore che trattò personalmente col francese per il suo approdo in rossonero, è infatti dedicato un passaggio del commiato del terzino alla maglia meneghina: "Grazie di cuore ai miei compagni, a ogni allenatore che ha creduto in me, e in particolare a Paolo Maldini, per la sua vicinanza, visione e leadership". E Paolo Maldini, lette le parole di riconoscenza, ha commentato il post social del francese: "Grande Theo, ci mancherai. Ti voglio bene".