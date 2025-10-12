Maignan sta con Rabiot: "Milan-Como a Perth? Non capisco, perdiamo una gara in casa"

Continua a far discutere la decisione di far disputare Milan-Como a Perth. Dopo la stoccata di Rabiot e la dura replica di De Siervo, anche Mike Maignan ha espresso la sua opinione sulla questione schierandosi dalla parte del compagno di squadra. "Sono pienamente d'accordo con Rabiot - ha detto il portiere della Francia dal ritiro della nazionale in occasione della partita contro l'Islanda -. Oggi si pensa molto all'aspetto finanziario e si dimenticano altre cose". "È una partita di Serie A. Non capisco perché si giochi all'estero - ha aggiunto il rossonero -. Noi abbiamo obiettivi importati e così perdiamo la possibilità di giocare una partita in casa".