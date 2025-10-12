Logo SportMediaset
Stadio Milano, Malagò: "San Siro? Non possiamo perdere treno Euro 2032"

12 Ott 2025 - 21:30

"L'impiantistica in Italia? Qui siamo alle dolenti note, lo dicono tutti. Dai soggetti interessati agli organismi sportivi, club non solo calcistici. A fronte di grandi risultati abbiamo una pagella che non ci fa onore con insufficienze palesi per quella che è la mappatura dell'impiantistica sportiva". Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò a proposito della situazione degli stadi in Italia. "San Siro sarà il teatro della cerimonia inaugurale dei Giochi, uno spot pazzesco per San Siro, per Milano, per le Olimpiadi, per l'Italia. Sono d'accordo con la procedura che vede un nuovo impianto salvaguardando solo parzialmente il vecchio San Siro. Succede in tutto il mondo, non ci sono questo tipo di condizionamenti", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport a margine della manifestazione 'Tennis & Friends' a Roma. "Dopo aver perso sciaguratamente il treno delle Olimpiadi estive che avrebbe sistemato tutto, perché bisognava sistemare 10 stadi per le gare maschili e femminili di calcio e rugby a 7 per Roma 2024, questo treno che passa delle Olimpiadi e soprattutto degli Europei del 2032 non lo possiamo non prendere", ha concluso Malagò. 

