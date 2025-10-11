Logo SportMediaset
Milan: Pulisic recuperato, ma si ferma Estupinan per un problema alla caviglia sinistra

L'attaccante ha giocato una ventina di minuti, il terzino ha dovuto alzare bandiera bianca a fine primo tempo ed è in dubbio per la Fiorentina

11 Ott 2025 - 11:26
© IPA

© IPA

Una buona e una cattiva notizia per il Milan dall'amichevole Usa-Ecuador giocata nella notte. Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo per Christian Pulisic: in dubbio fino all'ultimo, l'attaccante statunitense è entrato in campo al 73', rilevando l'ex Juve Weah, la caviglia sembra ok ma dovrà essere monitorata con attenzione a prescindere dalla disponibilità del giocatore. Gli Stati Uniti scenderanno nuovamente in campo il 15 ottobre per un'altra amichevole contro l'Australia.

È stato, invece, costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo Pervis Estupinan: la prima diagnosi parla di distorsione alla caviglia sinistra, problema che lo costringerà a saltare il secondo impegno con la sua nazionale, martedì prossimo in Messico. L'esterno rossonero, che aveva saltato l'ultima partita con la Juve per squalifica, dovrà quindi essere valutato in vista della Fiorentina, ma la sua presenza alla ripresa del campionato è a rischio.

pulisic
pervis estupinan
milan

