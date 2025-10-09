Nuovo San Siro, pronta la holding di Inter e Milan

Si chiama Nsm holding la compagnia che rileverà i diritti dello stadio Meazza (e dell'area circostante) dal Comune di Milano e che seguirà il progetto della costruzione del nuovo San Siro per Inter e Milan. Sarà composta da due veicoli, Blueco (al 100% controllata dai nerazzurri, a capo ci sarà il cfo Andrea Accinelli) e Red Stadco (controllata al 100% dai rossoneri, a capo ci sarà Filippo Guidotti Mori) e avrà un board composto da sei membri, equamente divisi per i due club: Massimiliano Catanese (quota Inter), Carlo Ligori e Katherine Ralph (quota Oaktreee), Filippo Guidotti Mori e Stefano Cocirio (quota Milan) e Francesco Bramante (quota RedBird).