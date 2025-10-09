Nuovo San Siro, pronta la holding di Inter e Milan

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames
Il board per la costruzione del nuovo impianto avrà sei membri, equamente divisi. E c'è una clausola per l'uscita dal progetto
Si chiama Nsm holding la compagnia che rileverà i diritti dello stadio Meazza (e dell'area circostante) dal Comune di Milano e che seguirà il progetto della costruzione del nuovo San Siro per Inter e Milan. Sarà composta da due veicoli, Blueco (al 100% controllata dai nerazzurri, a capo ci sarà il cfo Andrea Accinelli) e Red Stadco (controllata al 100% dai rossoneri, a capo ci sarà Filippo Guidotti Mori) e avrà un board composto da sei membri, equamente divisi per i due club: Massimiliano Catanese (quota Inter), Carlo Ligori e Katherine Ralph (quota Oaktreee), Filippo Guidotti Mori e Stefano Cocirio (quota Milan) e Francesco Bramante (quota RedBird).
Come riporta MilanoFinanza, negli statuti di queste tre nuove società ci sono alcuni paletti fondamentali: mantenere l'operazione trasparente, come chiesto dal Comune di Milano in fase di vendita di San Siro e che la proprietà dello stadio rimanga nelle mani di Inter e Milan per almeno 15 anni. C'è anche una clausola di prelazione a favore dell'altro club nel caso in cui nerazzurri o rossoneri si ritirassero dal progetto.
Negli statuti di Blueco e Red Stadco spunta la possibilità di aprire a eventuali nuovi azionisti, che siano gli stessi fondi o investitori terzi. L’ingresso di questi partner, comunque, dovrebbe avvenire secondo i paletti imposti dal Comune: non potranno essere trasferite quote della holding a soggetti "privi dei requisiti di onorabilità" e non potrà essere effettuato un "trasferimento di una partecipazione a terzi tale da determinare la perdita del controllo" dei veicoli Blueco e Red Stadco da parte di Inter e Milan.
