Calcio femminile, Lehmann: "Gioco e tacchi alti possono conciliarsi"

"Calcio e social possono andare di pari passo, senza che l'uno escluda l'altro. Gioco e estetica curata, a partire da trucco, unghie lunghe, tacchi alti e abiti attillati possono conciliarsi. Io sono me stessa in tutte queste cose: sono così, lo sono sempre stata. Ci tengo che le ragazze, guardandomi, capiscano che possono fare come credono, senza dar bada a chi nel 2025 ancora la pensa diversamente". Lo ha detto Alisha Lehmann, calciatrice del Como Women e influencer, alla sua prima apparizione al Festival dello sport di Trento.