Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

De Siervo: "Sfogo Rabiot su Milan-Como? Si scorda che guadagna milioni"

08 Ott 2025 - 12:05
© IPA

© IPA

"Lo sfogo di Rabiot su Milan-Como in Australia? Si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un'attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che é il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all'estero". Così l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo a margine dell'Assemblea di Lega in programma allo stadio Olimpico, in merito alle parole del centrocampista rossonero Adrien Rabiot che ha definito una "follia" la decisione di fa disputare Milan-Como in Australia. "La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, ci battiamo perché questa cosa abbia delle logiche. Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. Stiamo cercando di farlo in una logica di armonia, soprattutto se la si pensa come un fatto eccezionale. La sfida organizzativa é complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia su una business class dall'altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare", ha spiegato De Siervo.

"Il Tour de France è partito da Firenze, il Giro d'Italia parte stabilmente dall'estero. Questo lo si fa per rinforzare il prodotto, non per indebolirlo. Mi auguro che i tifosi, che hanno a cuore il futuro del calcio italiano, capiscano che questi piccoli sacrifici portano dei vantaggi sul medio-lungo periodo". Poi l'ad della Lega Serie A aggiunge: "La Nfl o la Nba giocano diverse partite all'estero. Questo nel rispetto dei tifosi, che soffrono questa distanza, ma che in realtà sono a livello globale. La Uefa ha risposto dicendosi contraria ma accettando l'eccezionalità dell'evento; stiamo parlando di un unicum e crediamo che se il calcio non intraprende in maniera misurata e con delle rotazioni portando fuori il proprio brand rischia di perdere posizioni rispetto ad altri sport", ha concluso De Siervo.

Ultimi video

01:39
DICH BALDINI PRE SVEZIA DICH

Italia U21, Baldini: "Dobbiamo essere affamati"

03:10
DICH BARTESAGHI NAZIONALE DICH

Bartesaghi: "Il mio punto di riferimento è Theo anche se è andato via"

00:23
DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

03:45
DICH MARCO PALESTRA UNDER 21 7/10 DICH

Under 21, Palestra: "Abbiamo due gare molto impegnative"

01:06
DICH TOMMASO BERTI UNDER 21 7/10 DICH

Berti: "La Nazionale è un sogno che si realizza"

01:15
Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

01:25
DICH MAROTTA SU STADIO DICH

Marotta: "Lo stadio nuovo deve rispondere a tutte le esigenze di modernità"

01:01
DICH GATTUSO SU ISRAELE DICH

Gattuso su Israele: "Non c'è una bella aria, ci sono tante pressioni"

01:33
Ecco i nuovi talenti

Ecco i nuovi talenti

01:17
Serie A in Austalia

Serie A in Australia

00:46
Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

Marotta: "Modric spot positivo per il nostro campionato"

03:35
SRV RULLO COPERTINA CAMPIONATO (MUSICATO) 6/10

Napoli-Roma mini fuga, ma tutti vogliono lo scudetto

01:58
SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

02:11
SRV JUVENTUS RULLO OK ATTACCO

Vlahovic, David, Openda: Juve, un attacco senza gol

02:01
SRV RULLO JUVE MALANNO "PAREGGITE" 6/10 SRV

Juve e il malanno 'pareggite': quale la cura per Tudor?

01:39
DICH BALDINI PRE SVEZIA DICH

Italia U21, Baldini: "Dobbiamo essere affamati"

I più visti di Calcio

SRV RULLO LA SERIE A SI SVUOTA (MUSICATO) 6/10 SRV

La Serie A si svuota: pausa nazionali, viaggi e “pericoli”

Bonny tra gol e assist

Bonny tra gol e assist

SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

Ok DICH GATTUSO Kean e Chiesa

Gattuso: "Chiesa non si sente al 100 per cento, Kean deve dare di più"

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

Juventus-Milan 0-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:05
De Siervo: "Sfogo Rabiot su Milan-Como? Si scorda che guadagna milioni"
12:00
Van Basten: "Milan-Como in Australia? Follia, campionato falsato"
11:40
Inghilterra, Tuchel: "Kane? Senza dubbio il migliore della sua generazione"
10:20
Cristiano Ronaldo: "Mi dicono di smettere, ma amo il calcio e continuerò"
10:01
Bloomberg: Cristiano Ronaldo primo calciatore nel club dei miliardari