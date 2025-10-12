Logo SportMediaset
Calcio

Balotelli: "Razzismo non c'è solo allo stadio ma nelle case"

12 Ott 2025 - 23:30

"La lotta al razzismo è un discorso che a un certo punto quasi mi stanca. Non demordo, sia chiaro. Il problema è che il razzismo sta più alla base, nelle case, non è solo allo stadio. Se si vuole cambiare, bisogna cambiare in casa. È vero che nel calcio c'è tanto sfottò e bisogna saperlo accettare, ma è anche vero che certe cose potrebbero essere evitabili e per farlo bisogna crescere i figli in modo adeguato". Lo ha detto Mario Balotelli intervenendo all'ultima giornata del Festival dello sport di Trento. 

01:53
MCH VELEZ-ROSARIO CENTRAL MCH

Velez-Rosario Central 1-2: tutto il meglio del calcio argentino

01:21
DICH ZIDANE DA TRENTO DICH

Zidane: "Tornerò ad allenare. Juve nel cuore"

00:29
DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

01:43
I ricordi di Spalletti

I ricordi di Spalletti

01:47
Mancini a tutto campo

Mancini a tutto campo

02:01
Ok l'attacco è giusto

Ok l'attacco è giusto

02:00
Facce nuove da under 21

Facce nuove nell'Under 21

01:43
Roma, si può sognare

La Roma può sognare

01:27
Gatti difensore bomber

Gatti difensore goleador

01:45
Le verità di Ibrahimovic

Ibra a cuore aperto

01:34
Milan in emergenza

Il Milan è in emergenza

01:32
I fedelissimi di Conte

Napoli, i fedelissimi di Conte

01:53
Calhanoglu e l'Inter

Inter, le verità di Calhanoglu

02:57
DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

01:57
DICH SPALLETTI A TRENTO DICH

Spalletti: "Il Mondiale è il mio fardello. Mi provoca dolore"

01:53
MCH VELEZ-ROSARIO CENTRAL MCH

Velez-Rosario Central 1-2: tutto il meglio del calcio argentino

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

DICH MINISTRO ABODI SU ISRAELE E GAZA DICH

Abodi: "Italia-Israele? Appuntamento sportivo importante"

Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

23:30
Balotelli: "Razzismo non c'è solo allo stadio ma nelle case"
23:29
Portogallo, Leao salta l'Ungheria e torna in Italia per allenarsi col Milan
22:31
Calcio femminile, Lehmann: "Gioco e tacchi alti possono conciliarsi"
22:15
Francia, problema al polpaccio per Rabiot. Milan in ansia
21:30
Stadio Milano, Malagò: "San Siro? Non possiamo perdere treno Euro 2032"