Balotelli: "Razzismo non c'è solo allo stadio ma nelle case"

"La lotta al razzismo è un discorso che a un certo punto quasi mi stanca. Non demordo, sia chiaro. Il problema è che il razzismo sta più alla base, nelle case, non è solo allo stadio. Se si vuole cambiare, bisogna cambiare in casa. È vero che nel calcio c'è tanto sfottò e bisogna saperlo accettare, ma è anche vero che certe cose potrebbero essere evitabili e per farlo bisogna crescere i figli in modo adeguato". Lo ha detto Mario Balotelli intervenendo all'ultima giornata del Festival dello sport di Trento.