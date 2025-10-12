Francia, problema al polpaccio per Rabiot. Milan in ansia

"Adrien non si è allenato per precauzione, ha ricevuto un colpo al polpaccio e gli serve ancora un po' di tempo": queste le parole di Didier Deschamps, ct della Francia, alla vigilia del match contro l'Islanda. Rabiot venerdì contro l'Azerbaigian aveva giocato tutta la partita ma nell'intervallo era stato inquadrato dalle telecamere nello spogliatoio mentre riceveva un massaggio al polpaccio sinistro dal fisioterapista della nazionale transalpina. È quindi in dubbio per la partita di lunedì sera, con il Milan che segue con attenzione questo fronte sperando che il giocatore almeno non parta titolare visto che i Bleus sono in una situazione di classifica decisamente tranquilla. Il rientro a casa di Mbappé per un problema lieve alla caviglia fa comunque pensare che, visto che Rabiot è invece rimasto in ritiro, non dovrebbe essere nulla di grave.