Milan, Ibrahimovic: "Modric è il calcio, mi avrebbe allungato la carriera. Allegri è un vincente, Camarda il futuro"

Il Milan è in crescita e con Allegri punta a tornare in Champions League: "Stiamo andando bene con Allegri che è un vincente e ha portato esperienza, equilibrio e stabilità. La società ha fatto una squadra competitiva e ora facciamo un passo alla volta per accontentare il mister. Dobbiamo vincere e finché ci riusciamo anche le critiche al mister girano al largo. Tutti giudicano in base ai risultati e non è vero che questo Milan gioca male". Un rapporto, quello con il tecnico rossonero, che parte da lontano quando Ibrahimovic stesso era allenato da Allegri: "Abbiamo litigato tante volte, ma con due vincenti sono cose che succedono anche se non dovrebbero uscire sul giornale perché per noi sono cose normali".