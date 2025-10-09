Logo SportMediaset
Milan-Como a Perth, sindacato calciatori francesi sta con Rabiot

09 Ott 2025 - 19:16

Il sindacato dei giocatori francesi si schiera dalla parte di Adrien Rabiot nella polemica legata alla disputa di Milan-Como in Australia. In una nota il sindacato ritiene che "l'osservazione di Rabiot sia condivisa dalla stragrande maggioranza dei giocatori" - ha evidenziato l'Unfp - Non tutti i calciatori hanno la stessa capacità di accesso i media e di potersi esprimere così. Anche loro però hanno il diritto e anche il dovere di far sentire la loro voce". Nei giorni scorsi, in una intervista a 'Le Figaro' il centrocampista rossonero ha criticato fortemente la decisione di disputare il match di Serie A tra Milan e Como a Perth, a oltre 13mila km da Milano, definendo "folle fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane".

