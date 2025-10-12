Portogallo, Leao salta l'Ungheria e torna in Italia per allenarsi col Milan

Rafael Leao è uno dei due giocatori che non si sono allenati oggi col Portogallo (l'altro è Gonçalo Inacio) verso il match contro l'Ungheria, la Federcalcio portoghese però non ha dato ulteriori informazioni alle sue condizioni fisiche. Da quel che trapela nessun infortunio ma solo gestione con l'attaccante che è già rientrato a Milano e domani si allenerà a Milanello, saltando dunque il match di martedì. Dopo l'elongazione al polpaccio destro che gli aveva fatto saltare 5 partite, Leao era rientrato il 28 settembre col Napoli (21' in campo) e aveva giocato altri 27' contro la Juve una settimana fa.