Lewa al Milan può diventare più di un'idea: il Barça lo vuole sostituire con Kane

Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe intenzione di valutare altri profili per la prossima estate, visto il contratto in scadenza di Lewandowski nel 2026 e l'età (37 anni) che avanza. L'idea dei blaugrana è quella di portare in Spagna Harry Kane, e per varie ragioni potrebbe risultare sensata e vantaggiosa: innanzitutto la clausola rescissoria fissata a 65 milioni di euro, una cifra più che ragionevole considerando i prezzi del mercato moderno. Oltre a questo, c'è anche la grande affidabilità che Kane ha sempre dimostrato sotto porta con le maglie di Tottenham, Bayern Monaco e Inghilterra.