Lewa al Milan può diventare più di un'idea: il Barça lo vuole sostituire con Kane

Che il Milan sia alla ricerca di una punta non è certo un segreto: la sensazione è che al reparto offensivo di Allegri manchi solo un finalizzatore efficace, visti i numeri fino a questo momento deludenti di Santi Gimenez. Nei prossimi mesi, però, l'occasione che potrebbe concettizzarsi in casa rossonera potrebbe essere quella di portare a Milanello uno degli attaccanti più forti dell'ultima decade, un colpo che ricalcherebbe un po' l'acquisto di Luka Modric della scorsa estate. E quella di vedere Robert Lewandowski con la maglia del Milan potrebbe diventare molto più di una semplice suggestione.
Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe intenzione di valutare altri profili per la prossima estate, visto il contratto in scadenza di Lewandowski nel 2026 e l'età (37 anni) che avanza. L'idea dei blaugrana è quella di portare in Spagna Harry Kane, e per varie ragioni potrebbe risultare sensata e vantaggiosa: innanzitutto la clausola rescissoria fissata a 65 milioni di euro, una cifra più che ragionevole considerando i prezzi del mercato moderno. Oltre a questo, c'è anche la grande affidabilità che Kane ha sempre dimostrato sotto porta con le maglie di Tottenham, Bayern Monaco e Inghilterra.
Se l'affare Kane-Barcellona dovesse concretizzarsi e Lewandowski venisse messo alla porta, il Milan si farebbe trovare pronto: i rossoneri vorrebbero portare in rossonero un altro profilo di alto livello internazionale che, nonostante l'età avanzata, possa garantire gol e rendimento. L'attaccante polacco, nonostante la carta d'identità dica 37 anni, in questo inizio di stagione ha già collezionato 7 gol in 9 partite di Liga disputate, numeri che fanno gola e che rendono l'idea di quanto il Milan potrebbe comunque guadagnarci in termini di numeri e efficacia.
