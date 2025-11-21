Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
verso inter-milan

Milan, Allegri studia le mosse anti-Inter: difesa al lavoro per fermare la ThuLa

I rossoneri sfidano il miglior attacco del campionato e il tecnico lavora sulla solidità: attenzione alle fasce e ai calci piazzati

di Marco Mugnaioli
21 Nov 2025 - 10:34

12 anni dopo l'ultima volta, Massimiliano Allegri torna in panchina in un derby di Milano e lo fa col chiaro intento di cancellare la sconfitta del dicembre 2013 (1-0) che fu preludio del suo esonero avvenuto meno di un mese dopo. Durante le settimane di sosta il tecnico ha deciso la formazione che affronterà l’Inter (l’unico dubbio è sulla fascia sinistra con Bartesaghi che sembra in netto vantaggio su Estupinan) e complice l'assenza per infortunio di Gimenez rilancerà dopo oltre 100 giorni la coppia d’attacco formata da Pulisic e Leao. Ma il focus del tecnico in questi giorni non è tanto sulla fase offensiva quanto su quella difensiva, che nelle ultime partite, anche a causa dell’assenza di Rabiot, è apparsa molto meno solida di quanto avesse mostrato prima della sosta di ottobre. 

Leggi anche

Leao suona la carica: "Allegri mi dà libertà, sa cosa posso fare col pallone. Derby? Siamo pronti"

Contro i nerazzurri, che sono il miglior attacco del campionato, bisognerà alzare l'asticella dell'attenzione ma soprattutto della percezione del pericolo e per farlo Allegri ha lavorato a lungo con Tomori-Pavlovic-Gabbia, che sarà il terzetto titolare, e con gli altri difensori. 

Il primo punto toccato dal tecnico a Milanello sono stati i calci piazzati, da anni uno dei punti di forza della squadra di Chivu: finora in stagione il Milan non ha ancora preso gol da calcio da fermo, ma contro i nerazzurri, che hanno ottimi battitori e grandi saltatori, l'asticella si alzerà e quindi il tecnico ha ribadito a tutti i meccanismi del metodo misto zona-uomo che i rossoneri utilizzano da inizio stagione.

I cross però arriveranno, e in grande quantità, anche dalle fasce per cui in questi giorni il tecnico ha lavorato per trovare una soluzione alle offensive laterali dell'Inter dedicando grande attenzione alle palle aree negli ultimi 16 metri, che in campionato hanno già creato grossi problemi alla difesa del Diavolo come accaduto con Cremonese e Parma.

Impedire all'Inter di fare il suo gioco sarà impossibile, ma si potranno quanto meno limitare i danni e per questo Allegri studia ogni dettaglio con l'obiettivo di vendicare quell'ultimo derby della Madonnina deciso dal tacco nel finale di Palacio. La vendetta è un piatto che va servito freddo.

Leggi anche

Bisseck insidia Acerbi, un dubbio a centrocampo per Chivu. Dumfries a rischio anche per l'Atletico

milan
allegri
inter
formazione
derby

Ultimi video

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

01:23
DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

00:18
DICH NEDVED SU MONDIALE DICH

Nedved: "Raggiungere la Coppa del Mondo dopo 20 anni"

00:35
DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

01:28
MCH STADIO AZTECA RISTRUTTURATO MCH

Mondiale 2026: come sarà il nuovo stadio Azteca

01:49
DICH VANOLI PRESENTAZIONE 20-11 DICH

Vanoli: "Voglio vedere grosso impegno e ferocia, reazione ai momenti negativi"

01:36
Mercato, prime mosse

Mercato, prime mosse

01:37
13 DICH MAROTTA 20/11 DICH

Marotta: "Sana rivalità nel derby. Allegri? Concretezza e cinismo"

01:27
Il bivio della Juventus

Il bivio della Juventus

01:41
Atalanta, ecco Palladino

Atalanta, ecco Palladino

01:38
Rafa Leao e il derby

Rafa Leao e il derby

01:29
Milan, rientri importanti

Milan, rientri importanti

01:49
Hakan tra Milan e Inter

Hakan tra Milan e Inter

01:36
Marotta verso il derby

Marotta verso il derby

00:43
MCH HAKIMI PALLONE D'ORO 20/11 MCH

Pallone d'oro africano, Hakimi lo ritira...in monopattino

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

I più visti di Milan

Tare non si nasconde: "Scudetto? Siamo sulla buona strada. Derby importante ma non fondamentale"

Allegri, un solo dubbio per il derby. E Leao avrà due motivazioni in più

 Paolo e Daniel Maldini (Calcio - Milan)

Paolo Maldini: "Per me in Italia e all'estero c'è solo il Milan. Il derby sarà equilibrato"

Il fisico di Ibrahimovic non teme nulla: bagno a -10° in piena notte VIDEO

Il grande ex Calha sfida il maestro Modric: il duello a centrocampo che accende il derby

Sozza e i derby, dal 5-1 per l'Inter al contatto Morata-Asllani in Supercoppa: i precedenti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:14
Il Napoli e Fondazione Valter Longo in campo contro obesità e sovrappeso
10:20
Fiorentina, Vanoli: "Uniti e feroci per uscire dalla crisi"
09:19
Verona, Zanetti valuta Al-Musrati e tridente attacco
08:17
Coverciano, Giuntoli in cattedra al corso per Ds
23:17
Atalanta, col Napoli gruppo al completo e tridente