Milan, Allegri studia le mosse anti-Inter: difesa al lavoro per fermare la ThuLa

12 anni dopo l'ultima volta, Massimiliano Allegri torna in panchina in un derby di Milano e lo fa col chiaro intento di cancellare la sconfitta del dicembre 2013 (1-0) che fu preludio del suo esonero avvenuto meno di un mese dopo. Durante le settimane di sosta il tecnico ha deciso la formazione che affronterà l’Inter (l’unico dubbio è sulla fascia sinistra con Bartesaghi che sembra in netto vantaggio su Estupinan) e complice l'assenza per infortunio di Gimenez rilancerà dopo oltre 100 giorni la coppia d’attacco formata da Pulisic e Leao. Ma il focus del tecnico in questi giorni non è tanto sulla fase offensiva quanto su quella difensiva, che nelle ultime partite, anche a causa dell’assenza di Rabiot, è apparsa molto meno solida di quanto avesse mostrato prima della sosta di ottobre.