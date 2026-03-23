Leao infortunato, il Portogallo rinuncia a convocarlo: resta a Milanello con l'obiettivo Napoli-Milan

Niente Portogallo per Rafael Leao. Il ct Roberto Martinez ha deciso di non chiamare l'attaccante del Milan per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico dopo l'infortunio rimediato nel corso dell'allenamento di venerdì. Il risentimento all'adduttore destro non ha evidenziato lesioni ma, come d'altronde già confermato da Massimiliano Allegri dopo il Torino: "Rafa non è assolutamente in grado di giocare". Il Portogallo ne ha preso atto, non chiamandolo neppure per far verificare le condizioni dallo staff medico della nazionale, convocando al suo posto Paulinho.