Leao infortunato, il Portogallo rinuncia a convocarlo: resta a Milanello con l'obiettivo Napoli-Milan

I giornali sportivi: lunedì 23 marzo 2026
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Rafael Leao salta le amichevoli del Portogallo per un risentimento all'adduttore. Niente lesioni: l'obiettivo è il rientro nel big match col Napoli
Niente Portogallo per Rafael Leao. Il ct Roberto Martinez ha deciso di non chiamare l'attaccante del Milan per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico dopo l'infortunio rimediato nel corso dell'allenamento di venerdì. Il risentimento all'adduttore destro non ha evidenziato lesioni ma, come d'altronde già confermato da Massimiliano Allegri dopo il Torino: "Rafa non è assolutamente in grado di giocare". Il Portogallo ne ha preso atto, non chiamandolo neppure per far verificare le condizioni dallo staff medico della nazionale, convocando al suo posto Paulinho.
Leao approfitterà della sosta per restare in Italia, dunque, e recuperare la migliore condizione a Milanello: l'obiettivo, ovviamente, è quello di averlo a disposizione per Napoli-Milan di Pasquetta, match decisivo sia per la corsa scudetto che per quella Champions.
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