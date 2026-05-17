LE PAGELLE DI GENOA-MILAN

Le pagelle di Genoa-Milan: Nkunku è in palla, Athekame ha un coniglio da Champions

Per Jashari è la miglior partita in rossonero, De Winter è svagato

di Alessandro Franchetti
17 Mag 2026 - 14:05
© Getty Images

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MILAN (3-5-2)
Maignan 6,5 - Mai impegnato fino all'82' quando salva su Ekhator lanciato da un errore di Jashari. Non può nulla sul gol di Vasquez nel finale
Tomori 5,5 - Sempre un po' incerto, sempre troppo falloso, spesso in ritardo. Giallo immancabile, che costringe Allegri a sostituirlo
30' st De Winter 5 - Molto poco reattivo in occasione del gol di Vasquez
Gabbia 6,5 - Un po' ruvido su Colombo, ma sempre molto attento. Guida il reparto con autorità 
Pavlovic 6 - Solita prova solida e molto grintosa. Meno arrembante in fase offensiva, ma non era quella di oggi la gara giusta per avventurarsi in attacco 
Athekame 7 - Il gol che chiude il match di Marassi vale una stagione. Sulla destra fa sempre il suo, in difesa rischia un pasticciaccio perdendosi Vitinha a due passi da Maignan, ma poi estrae il coniglio Champions dal cilindro
Fofana 5 - Inconsistente in fase di impostazione e negli inserimenti, lavora in fase difensiva senza infamia e senza lode. Esce per Ricci a metà ripresa
23' st Ricci 6 - Dà una mano alla fase difensiva nel momento più caldo della partita
Jashari 6,5 - Sicuramente una delle migliori partite da quando è al Milan per intensità e qualità. Regia ordinata, impreziosita da un gran lavoro in fase difensiva. Sanguinoso, ma per sua fortuna non decisivo, l'errore con il quale concede a Ekhator una palla gol nel finale
40' st Loftus-Cheek sv - Pochi minuti nel finale, ingiudicabile
Rabiot 5,5 - Stranamente fuori giri. Gioca molti palloni, ma commette anche moltissimi errori e fatica in fase difensiva. Cresce un po' nel complicatissimo finale e va vicino al 3-1 con un sinistro da fuori
Bartesaghi 5,5 - Aiuta poco la fase offensiva, soffre in quella difensiva. Come Rabiot, non nel suo miglior periodo di forma
Nkunku 7 - Tra i migliori in un primo tempo pessimo del Milan con la palla dentro per Gimenez che il messicano spreca. Si procura e realizza il rigore dell'1-0 firmando il suo settimo gol stagionale. Sicuramente l'attaccante più in palla tra quelli a disposizione di Allegri. 
30' st Pulisic 6,5 - L'assist per Athekame basta per una ampia sufficienza. Ha l'occasione per il 3-1 ma il suo destro è respinto da Bijlow
Gimenez 3 - Tiri in porta zero, contrasti vinti zero, sponde per i compagni zero, occasioni da rete create zero, occasioni da rete fallite una, gigantesca. Lento, impacciato, fuori forma, quasi sempre mal posizionato sia in campo che nella postura. Difficile, a memoria, trovare nel passato dei rossoneri un attaccante peggiore di lui.
23' st Fullkrug 6 - Non fa granché, ma se non altro si dà da fare nelle palle alte e qualche appoggio ai compagni lo concede. Nel finale dà una palla deliziosa a Pulisic che si fa respingere il diagonale da Bijlow
All. Allegri 6 - Si porta a casa tre punti pesanti come macigni nella corsa Champions nel solito modo, creando pochissimo ma anche rischiando nulla. E' a un passo dal break even stagionale e vista l'aria che tirava ultimamente in casa Milan è davvero tanta roba

Genoa (4-2-3-1): Bijlow 6; Ellertsson 6,5, Marcandalli 6,5, Otoa 6,5, Vasquez 7; Amorim 5 (46' st Martin sv), Frendrup 6,5; Malinovskyi 5,5, Baldanzi 6 (19' st Ekhator 5,5), Vitinha 6; Colombo 5,5 (40' st Ekuban sv). All.: De Rossi 6

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