VERSO MILAN-CAGLIARI

Leao o senza Leao: l'enigma di Allegri per lo sprint Champions

Il portoghese torna dalla squalifica e corre per una maglia da titolare contro il Cagliari. Ma Max sembra aver cambiato direzione, anche perché...

18 Mag 2026 - 08:59
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Se la prestazione di Gimenez a Genova non fosse stata così disastrosa, i dubbi sarebbero pochissimi. Invece, verso l'ultima gara della stagione e con la Champions all'orizzonte, Massimiliano Allegri si troverà a dover fare una scelta molto più che complicata: con Leao o senza Leao? Il portoghese, al rientro dalla squalifica, torna a disposizione e corre, ovviamente, per una maglia da titolare, forse l'ultima in rossonero. Il tecnico milanista, però, sembra aver cambiato direzione e potrebbe riproporre contro il Cagliari un attacco con il centravanti classico - questa volta Fullkrug - e una seconda punta di movimento, ruolo per il quale al momento Nkunku non ha certamente rivali. Il che, tradotto, significherebbe panchina per Rafa, magari alle spalle, nella graduatoria di Max, anche di Pulisic, apparso in ripresa nei minuti giocati a Marassi (suo l'assist per Athekame). 

Anche perché, purtroppo, le statistiche di Leao quest'anno sono piuttosto chiare: nelle gare disputate senza di lui, il Milan ha ottenuto sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, quella contro la Cremonese alla prima giornata, per una media di 2.44 punti a partita e, soprattutto, ha segnato la bellezza di 20 gol, una manna dal cielo per una squadra che, ultimamente, fa una fatica terribile a segnare. E siccome i gol, contro il Cagliari, peseranno come macigni, che l'ultimo Milan del campionato potrebbe giocarsela senza Leao non stupirebbe affatto.

Certo, la settimana di lavoro porterà consiglio. E certo, rinunciare a Rafa non è affatto facile. Ma un pensiero in tal senso verrà fatto senza dubbio, tra l'altro, probabilmente, con il sostegno di un pubblico che ha spesso fischiato il portoghese nelle ultime uscite. E di ultima uscita si potrebbe parlare davvero. Non è un segreto che il Milan, mai come nella prossima estate, sarà pronto a valutare eventuali offerte per la sua ex stellina. Non lo svenderà, questo è evidente, ma non farà muro di fronte a proposte importanti. Insomma, l'ultima di campionato per Leao potrebbe rappresentare un'uscita di scena silenziosa e triste. A meno che Rafa non torni Rafa per una settimana e non convinca Allegri a puntare ancora su di lui. 

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