Leao o senza Leao: l'enigma di Allegri per lo sprint Champions

Certo, la settimana di lavoro porterà consiglio. E certo, rinunciare a Rafa non è affatto facile. Ma un pensiero in tal senso verrà fatto senza dubbio, tra l'altro, probabilmente, con il sostegno di un pubblico che ha spesso fischiato il portoghese nelle ultime uscite. E di ultima uscita si potrebbe parlare davvero. Non è un segreto che il Milan, mai come nella prossima estate, sarà pronto a valutare eventuali offerte per la sua ex stellina. Non lo svenderà, questo è evidente, ma non farà muro di fronte a proposte importanti. Insomma, l'ultima di campionato per Leao potrebbe rappresentare un'uscita di scena silenziosa e triste. A meno che Rafa non torni Rafa per una settimana e non convinca Allegri a puntare ancora su di lui.