Verso Inter-Milan, Allegri: "Svaforiti? Si parte sempre dallo zero a zero, Rabiot gioca"

Archiviata la pausa per gli impegni delle nazionali, il Milan riparte in campionato dal derby con l'obiettivo di scavalcare proprio l'Inter in cima alla classifica. E Massimiliano Allegri suona la carica. "Milan sfavorito nel derby? Si parte sempre dallo zero e a zero - ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa -. Sarà una serata meravigliosa di sport, ma non sarà lo snodo della stagione perché bisogna arrivare a marzo tra le prime quattro in classifica. L'Inter è la favorita per lo scudetto". Poi sulla possibile formazione: "Rabiot gioca, Gimenez è indisponibile. Tra Bartesaghi ed Estupinan non ho ancora scelto, ma la gara è lunga e potrebbero servire entrambi". "Thiago Silva? Giocatore straordinario, ma per il mercato c'è la società", ha aggiunto.