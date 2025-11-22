Inter-Milan, tutte le statistiche verso il derby del 23 novembre 2025

Partita con più gol: 11, Inter-Milan 6-5 del 6 novembre 1949.

Vittoria con il maggior scarto a favore dell'Inter: 0-5 del 6 febbraio 1910.

Vittoria con il maggior scarto a favore del Milan: 0-6 dell'11 maggio 2001.

Maggior numero di vittorie consecutive del Milan: 6, dal 5 febbraio 1911 al 9 febbraio 1913 e dal 30 maggio 1946 all'11 aprile 1948.

Maggior numero di vittorie consecutive dell'Inter: 6, dal 18 gennaio 2023 al 22 aprile 2024.

Maggior numero di vittorie in un anno solare: Inter, 5 (2023).

Pareggi consecutivi: 4, dal 29 settembre 1935 al 7 febbraio 1937.

Maggior numero di partite consecutive senza sconfitte: Inter, 17, dal 10 novembre 1929 al 7 febbraio 1937.

Maggior numero di partite consecutive senza subire gol: Milan, 4, dal 10 novembre 1974 al 15 giugno 1975 e dal 24 ottobre 2004 al 12 aprile 2005 ; Inter, 4, dal 18 gennaio 2023 al 16 maggio 2023.

Maggior numero di partite consecutive con almeno un gol segnato: Inter, 12, dal 7 novembre 1954 al 22 marzo 1959, dal 10 aprile 1993 al 22 novembre 1997 e dal 19 aprile 2022 al 2 aprile 2025.

Gol più veloce per l'Inter: Sandro Mazzola dopo 13 secondi, 24 febbraio 1963.

Gol più veloce per il Milan: José Altafini dopo 25 secondi, 26 marzo 1961.

Gol più tardivo per l'Inter: Christian Eriksen, 96', 26 gennaio 2021.

Gol più tardivo per il Milan: Cristian Zapata, 96', 15 aprile 2017.

Miglior marcatore dell'Inter in un singolo derby: Giovanni Capra, 3 gol il 6 febbraio 1910, Amedeo Amadei, 3 gol il 6 novembre 1949, István Nyers, 3 gol il 1º novembre 1953, Diego Milito, 3 gol il 6 maggio 2012 e Mauro Icardi, 3 gol il 15 ottobre 2017.

Miglior marcatore del Milan in un singolo derby: José Altafini, 4 gol il 27 marzo 1960.

Più derby disputatisi in una stagione: 5 (2022-2023 e 2024-2025)

Più derby disputatisi in un anno solare: 5 (2023).

Partita con il maggior incasso: Inter-Milan 1-0 del 16 maggio 2023 (€ 12.547.765).

Saul Malatrasi è l'unico giocatore ad aver conquistato lo scudetto, la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale sia con l'Inter che con il Milan.

Zlatan Ibrahimovic è l'unico giocatore a essersi laureato capocannoniere della Serie A sia con l'Inter (2008-09) che con il Milan (2011-12).

Romelu Lukaku è il giocatore che ha segnato in più derby consecutivi (5 dal 21 settembre 2019 al 21 febbraio 2021).

Edoardo Mariani è il giocatore più giovane ad aver segnato in un derby (1 gol il 27 febbraio 1910, a 16 anni e 359 giorni).

Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più anziano ad aver segnato in un derby (1 gol il 26 gennaio 2021, a 39 anni e 115 giorni).