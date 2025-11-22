Inter-Milan, tutte le statistiche verso il derby del 23 novembre 2025

Il derby Inter-Milan si gioca anche in garage
Dal bomber al record di presenze sino agli allenatori storici: numeri e statistiche verso Inter-Milan di domenica 23 novembre 2025di Stefano Fiore
Primo derby stagionale tra Inter e Milan nel 2025/26: la stracittadina milanese vale il primo posto della Serie A, con la squadra di Cristian Chivu che comanda (al pari della Roma) con 24 punti ma i rossoneri di Massimiliano Allegri, a quota 22, sognano il sorpasso. Per i padroni di casa, da quest'anno un po' di più (vista l'acquisizione, assieme al Milan, dello stadio San Siro) anche l'occasione di interrompere la striscia negativa di cinque sfide ai cugini senza vittorie: ecco tutte le statistiche in vista del derby del 23 novembre 2025.
Domenica 23 novembre l'Inter affronterà il Milan nel 245° derby di Milano della storia, considerando tutte le competizioni: 91 vittorie per l'Inter, 71 pareggi e 82 vittorie per il Milan. 341 i gol segnati dall'Inter, 322 dal Milan.
In Serie A 182 precedenti con 70 vittorie Inter, 57 pareggi e 55 vittorie Milan; in Coppa Italia 29 precedenti con 9 vittorie Inter, 9 pareggi e 11 del Milan; in Prima Categoria 14 precedenti con 5 vittorie Inter, 2 pareggi e 7 vittorie Milan; in Divisione Nazionale 8 precedenti con 3 vittorie Inter, un pareggio e 4 vittorie Milan; in Champions League 6 precedenti con 2 vittorie Inter, 2 pareggi e 2 vittorie Milan; in Campionato Alta Italia 2 precedenti con una vittoria a testa; in Supercoppa Italiana 3 precedenti con una vittoria Inter e 2 Milan.
Andriy Shevchenko è il giocatore ad aver segnato di più nei derby ufficiali, con 14 gol tutti in maglia rossonera. Poi c'è Meazza a quota 13, di cui dodici con l'Inter e una col Milan. Sul podio Nordahl (Milan) e Nyers (Inter) a quota 11. Tra i giocatori in attività, Lautaro Martinez ha segnato sin qui nove gol nelle stracittadine milanesi e punta alla doppia cifra: aggancerebbe Enrico Candiani (7 reti con l'Inter, 3 col Milan) e Zlatan Ibrahimovic (2 reti con l'Inter, 8 col Milan).
Paolo Maldini, leggenda del Milan, ne ha giocati 53 ed è primo in questa particolare classifica. A seguire Javier Zanetti, attuale vicepresidente ed ex capitano interista, con 45. Sul podio Giuseppe Bergomi (Inter) e Alessandro Costacurta (Mila) con 43.
Nereo Rocco è stato l'allenatore del Milan in 25 derby: è record. Dietro di lui, a quota 20, Helenio Herrera (Inter) e Giuseppe Viani (Milan).
Partita con più gol: 11, Inter-Milan 6-5 del 6 novembre 1949.
Vittoria con il maggior scarto a favore dell'Inter: 0-5 del 6 febbraio 1910.
Vittoria con il maggior scarto a favore del Milan: 0-6 dell'11 maggio 2001.
Maggior numero di vittorie consecutive del Milan: 6, dal 5 febbraio 1911 al 9 febbraio 1913 e dal 30 maggio 1946 all'11 aprile 1948.
Maggior numero di vittorie consecutive dell'Inter: 6, dal 18 gennaio 2023 al 22 aprile 2024.
Maggior numero di vittorie in un anno solare: Inter, 5 (2023).
Pareggi consecutivi: 4, dal 29 settembre 1935 al 7 febbraio 1937.
Maggior numero di partite consecutive senza sconfitte: Inter, 17, dal 10 novembre 1929 al 7 febbraio 1937.
Maggior numero di partite consecutive senza subire gol: Milan, 4, dal 10 novembre 1974 al 15 giugno 1975 e dal 24 ottobre 2004 al 12 aprile 2005 ; Inter, 4, dal 18 gennaio 2023 al 16 maggio 2023.
Maggior numero di partite consecutive con almeno un gol segnato: Inter, 12, dal 7 novembre 1954 al 22 marzo 1959, dal 10 aprile 1993 al 22 novembre 1997 e dal 19 aprile 2022 al 2 aprile 2025.
Gol più veloce per l'Inter: Sandro Mazzola dopo 13 secondi, 24 febbraio 1963.
Gol più veloce per il Milan: José Altafini dopo 25 secondi, 26 marzo 1961.
Gol più tardivo per l'Inter: Christian Eriksen, 96', 26 gennaio 2021.
Gol più tardivo per il Milan: Cristian Zapata, 96', 15 aprile 2017.
Miglior marcatore dell'Inter in un singolo derby: Giovanni Capra, 3 gol il 6 febbraio 1910, Amedeo Amadei, 3 gol il 6 novembre 1949, István Nyers, 3 gol il 1º novembre 1953, Diego Milito, 3 gol il 6 maggio 2012 e Mauro Icardi, 3 gol il 15 ottobre 2017.
Miglior marcatore del Milan in un singolo derby: José Altafini, 4 gol il 27 marzo 1960.
Più derby disputatisi in una stagione: 5 (2022-2023 e 2024-2025)
Più derby disputatisi in un anno solare: 5 (2023).
Partita con il maggior incasso: Inter-Milan 1-0 del 16 maggio 2023 (€ 12.547.765).
Saul Malatrasi è l'unico giocatore ad aver conquistato lo scudetto, la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale sia con l'Inter che con il Milan.
Zlatan Ibrahimovic è l'unico giocatore a essersi laureato capocannoniere della Serie A sia con l'Inter (2008-09) che con il Milan (2011-12).
Romelu Lukaku è il giocatore che ha segnato in più derby consecutivi (5 dal 21 settembre 2019 al 21 febbraio 2021).
Edoardo Mariani è il giocatore più giovane ad aver segnato in un derby (1 gol il 27 febbraio 1910, a 16 anni e 359 giorni).
Zlatan Ibrahimovic è il giocatore più anziano ad aver segnato in un derby (1 gol il 26 gennaio 2021, a 39 anni e 115 giorni).
