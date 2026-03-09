milan-inter

Caso Ricci, l’Aia promuove Doveri: quello del derby Milan-Inter non era rigore. Ecco i 3 motivi

Polemica Var in Milan-Inter per il tocco di mano di Ricci. Scopri le motivazioni dell'Aia

di Simone Malagutti
09 Mar 2026 - 17:14
videovideo

Rocchi e l'Aia difendono l'operato della squadra al lavoro su Milan-Inter (Doveri in campo, Abisso al Var e Di Bello Avar), in particolare nel caso del mani finale di Ricci, e lo faranno anche nel consueto appuntamento di “Open Var”.

Queste le motivazioni:

  • 1) Ricci sta semplicemente correndo verso la propria porta e il movimento del braccio non è chiaramente volto ad aumentare il volume del corpo per fare opposizione rispetto alla giocata di Dumfries.
  • 2) Il centrocampista rossonero cerca di ritrarre il braccio per evitare l'impatto.
  • 3) Il braccio non è fuori sagoma rispetto alla traiettoria del pallone (che quindi, senza il tocco, sarebbe andato a sbattere sul fianco di Ricci).

L'episodio in ogni caso fa discutere. Per il designatore non è rigore. Per Graziano Cesari sì. Per quanto riguarda invece i quotidiani sportivi: no rigore secondo Gazzetta e Corriere dello Sport, episodio dubbio per Tuttosport.

I vertici arbitrali non ritengono azzeccato il paragone tra l’episodio del derby e il ‘mani’ da rigore di Bisseck al 90' di Inter-Lazio 2-2 dello scorso maggio (episodio decisivo nella corsa scudetto vinta dal Napoli). In quel caso il pallone arrivava frontalmente rispetto a Bisseck e gli sarebbe passato di fianco scavalcandolo, se solo il braccio fuori figura non ne avesse interrotto la traiettoria impedendo di fatto a Castellanos di proseguire l'azione. In Milan-Inter, viceversa, secondo l’Aia Ricci non occupa maggiore volume rispetto alla direzione da cui arriva la palla e finisce per toccare un pallone che un attimo dopo andrebbe a sbattergli sul fianco. Quindi non si oppone e non interrompe nulla.

Leggi anche

Ricci, ecco perché Doveri non ha concesso rigore all'Inter. L'Aia promuove la decisione

Nella 28.ma giornata ci sono state proteste anche da parte della Roma e di Gasperini per un ‘mani’ di Malinovskyi non sanzionato (arbitro Colombo) su tiro di Konè in Genoa-Roma. Secondo i vertici arbitrali non c’è certezza sul punto di contatto (sulla linea dell’area o appena fuori?), ma nella Var room di Lissone Mazzoleni e Manganiello avrebbero preso in considerazione l’episodio partendo dal presupposto che il tocco di mano fosse avvenuto in area, per poi giudicarlo ‘non punibile’.

Decisione non condivisa dall’Aia. Malinovskyi si oppone alla conclusione di Konè col braccio destro a squadra e ‘fuori sagoma’. Il fatto che il pallone colpisca il petto dell’ucraino prima di impattare sul braccio non sana la punibilità del gesto.

I giornali: lunedì 9 marzo 2026

1 di 16
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

milan-inter
mani
ricci
aia
open var

Ultimi video

01:13
Bologna-Verona 1-2: gli highlights

Bologna-Verona 1-2: gli highlights

02:01
SRV RULLO INTER NUMERI E INVOLUZIONE POST DERBY 9/3 SRV

Inter, numeri e involuzione: Chivu ha problemi da risolvere

01:39
SRV ok RULLO MILAN: ESTUPINAN DA ZERO A MITO 09/03 (RIDOPPIATO) SRV

Milan, Estupinan eroe e sorpresa: colpo, flop e rinascita

01:56
RULLO MILAN OK

Milan, Allegri ha cambiato la storia: idee, scelte e segreti

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

01:45
SRV JUVENTUS: RINASCITA BOGA ok ok

Juve, la rinascita di Boga: due gol e adesso può restare a Torino

01:39
Inter, i promossi e i bocciati del derby

Inter, i promossi e i bocciati del derby

01:28
Milan, i promossi e i bocciati del derby

Milan, i promossi e i bocciati del derby

01:57
Trevisani: "Corsa Champions, la Roma è la più in difficoltà"

Trevisani: "Corsa Champions, la Roma è la più in difficoltà"

02:00
Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

02:08
Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

02:15
Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

01:11
Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

01:11
Genoa-Roma 2-1: gli highlights

Genoa-Roma 2-1: gli highlights

01:10
Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

01:13
Bologna-Verona 1-2: gli highlights

Bologna-Verona 1-2: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:46
Caos a Barcellona per la rivelazione di Xavi: "Messi aveva firmato per tornare, ma poi... "
16:37
Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica da Mattarella
16:03
Mondiali 2026, il ct dell'Iraq chiede il rinvio dei playoff: il motivo
15:08
Arbitra 17enne aggredita, dirigente: "Mi scuso ma non l'ho colpita"
14:08
Simonelli: "Derby spettacolo bellissimo, al lavoro per tanti nuovi stadi"