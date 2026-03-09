Caso Ricci, l’Aia promuove Doveri: quello del derby Milan-Inter non era rigore. Ecco i 3 motivi

I vertici arbitrali non ritengono azzeccato il paragone tra l’episodio del derby e il ‘mani’ da rigore di Bisseck al 90' di Inter-Lazio 2-2 dello scorso maggio (episodio decisivo nella corsa scudetto vinta dal Napoli). In quel caso il pallone arrivava frontalmente rispetto a Bisseck e gli sarebbe passato di fianco scavalcandolo, se solo il braccio fuori figura non ne avesse interrotto la traiettoria impedendo di fatto a Castellanos di proseguire l'azione. In Milan-Inter, viceversa, secondo l’Aia Ricci non occupa maggiore volume rispetto alla direzione da cui arriva la palla e finisce per toccare un pallone che un attimo dopo andrebbe a sbattergli sul fianco. Quindi non si oppone e non interrompe nulla.