Fiorentina, cambio in lista Uefa: fuori Lezzerini, dentro Christensen

10 Mar 2026 - 16:16

La Fiorentina ha inserito il portiere danese Oliver Christensen nella lista Uefa al posto di Luca Lezzerini uscito infortunato nell'ultima gara di Conference League contro lo Jagiellonia. La richiesta del club viola, alla luce del serio problema muscolare riportato da Lezzerini (lesione di 1° grado del retto femotrale della coscia destra), è stata inoltrata qualche giorno fa: la Uefa l'ha accolta e ufficializzata a pochi giorni dall'andata degli ottavi di finale di Conference League che vedrà impegnata la squadra di Paolo Vanoli giovedì alle 21 al Franchi contro i polacchi del Rakow. La disponibilità di Christensen, inizialmente escluso dalla lista Uefa al pari di Marco Brescianini e Daniele Rugani, permetterà all'allenatore di non utilizzare David De Gea in vista del delicato scontro diretto in campionato, lunedì prossimo, in casa della Cremonese. Il portiere spagnolo non sarà l'unico big coinvolto nel turnover che s'annuncia ampio in tutti i reparti. Vanoli parlerà domani in conferenza alle 12 al Viola Park insieme ad un giocatore, mentre la rifinitura è in programma alle 15. Fiorentina-Rakow sarà diretta dall'arbitro bulgaro Georgi Kabakov.

Ultimi video

03:16
Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

00:47
13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

02:10
Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

02:07
Mercato Juve: chi resta, chi va

Juve, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio

02:28
Milan, clamoroso Modric: "Pensa all'addio"

Clamoroso Modric: "Pensa all'addio". Le ultime notizie sul futuro del croato

03:10
Far west in Brasile

Far west in Brasile

01:44
De Rossi marcia trionfale

De Rossi, marcia trionfale

00:56
Un derby che non finisce

Un derby che non finisce

02:19
Calhanoglu dove sei?

Calhanoglu dove sei?

02:15
Modric, storia infinita

Modric, storia infinita

00:39
Olimpico senza tifosi

Com'è triste l'Olimpico senza tifosi

02:18
Napoli, super Santos

Napoli, super Santos

01:45
Et volià, riecco Boga

Et voilà, riecco Boga

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

01:55
Nuovo vecchio Milan

Nuovo vecchio Milan

03:16
Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:49
Lazio, Provedel operato alla spalla
17:46
Roma al lavoro, ancora differenziato per Soulé
17:00
Wembley torna ai tifosi in piedi: esordio per finale Coppa di Lega Arsenal-City
16:16
Fiorentina, cambio in lista Uefa: fuori Lezzerini, dentro Christensen
16:12
Champions, Arbeloa: "Anche senza Mbappè non siamo inferiori al City"