Fiorentina, cambio in lista Uefa: fuori Lezzerini, dentro Christensen

La Fiorentina ha inserito il portiere danese Oliver Christensen nella lista Uefa al posto di Luca Lezzerini uscito infortunato nell'ultima gara di Conference League contro lo Jagiellonia. La richiesta del club viola, alla luce del serio problema muscolare riportato da Lezzerini (lesione di 1° grado del retto femotrale della coscia destra), è stata inoltrata qualche giorno fa: la Uefa l'ha accolta e ufficializzata a pochi giorni dall'andata degli ottavi di finale di Conference League che vedrà impegnata la squadra di Paolo Vanoli giovedì alle 21 al Franchi contro i polacchi del Rakow. La disponibilità di Christensen, inizialmente escluso dalla lista Uefa al pari di Marco Brescianini e Daniele Rugani, permetterà all'allenatore di non utilizzare David De Gea in vista del delicato scontro diretto in campionato, lunedì prossimo, in casa della Cremonese. Il portiere spagnolo non sarà l'unico big coinvolto nel turnover che s'annuncia ampio in tutti i reparti. Vanoli parlerà domani in conferenza alle 12 al Viola Park insieme ad un giocatore, mentre la rifinitura è in programma alle 15. Fiorentina-Rakow sarà diretta dall'arbitro bulgaro Georgi Kabakov.