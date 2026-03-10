Roma al lavoro, ancora differenziato per Soulé

La Roma si avvicina alla prima delle due sfide contro il Bologna in Europa League, ma Matias Soulé continua a svolgere lavoro in campo differenziato. Così è stato anche nella seduta odierna, con l'argentino che sta smaltendo la pubalgia che lo tiene fermo da qualche settimana e la speranza, dentro Trigoria, è che possa esser a disposizione per la gara di ritorno contro gli emiliani. Fisioterapia e recupero, invece, per Dybala e Dovbyk, mentre è ormai tornato stabilmente in gruppo Hermoso.