LIVE Milan-Inter, l'avvicinamento al derby di Milano

Cresce l'attesa per il derby di Milano, in programma alle 20:45 al Meazza: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

08 Mar 2026 - 09:24
Ormai l'attesa è finita: manca sempre meno al calcio d'inizio di Milan-Inter, in programma alle 20:45 a San Siro. Il derby di Milano di stasera potrebbe rivelarsi decisivo in chiave scudetto: i nerazzurri, con un risultato positivo, si troverebbero a 10 giornate dal termine del torneo con 11 o 13 punti di vantaggio, i rossoneri invece vogliono i tre punti per riportarsi a -7 e riaprire il campionato. Tutti gli aggiornamenti live: 

Il Milan-Inter che andrà in scena questa sera a San Siro è già entrato nella storia. Il derby di stasera infatti segna il record di incassi per una partita di serie A avvicinandosi a quota 9 milioni totali (circa 8,7). La seconda è il derby d'andata di questa stagione (8,6), mentre il record assoluto per il calcio italiano è rappresentato dagli oltre 14 milioni incassati dall'Inter per la semifinale di Champions League della passata stagione con il Barcellona.

03:15
DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

03:19
DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

01:52
DICH CALABRESI POST JUVENTUS DICH

Calabresi: "Vogliamo tornare a vincere"

01:06
DICH CAMBIASO POST PISA DICH

Cambiaso: "Vittoria importante, vogliamo vincere anche le prossime"

00:10
MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

01:11
DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

00:24
DICH CHIVU 7/3 DICH

Chivu: "Non perdere quello di buono fatto fin ora"

01:50
RULLO VIGILIA GENOA-ROMA CON GASP 7/3 SRV

Gasperini: "Una settimana decisiva, conosco bene Marassi"

01:18
DICH NICOLA 7/3 DICH

Nicola: "Partita stimolante, dimostriamo chi siamo"

01:34
DICH ITALIANO 7/3 DICH

Italiano: "Veniamo da tre vittorie, continuiamo così: c'è entusiasmo"

03:19
DICH CUESTA 7/3 DICH

Cuesta: "Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi"

01:19
Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

00:58
Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

01:00
Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

03:15
DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

 Alessandro Bastoni

Il caso Bastoni aleggia anche sul derby: le parole di Chivu e il messaggio (indiretto) di Allegri

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

Da Shevchenko a Zanetti, tutti i record del derby del Milano

DICH ALLEGRI PRE CREMONESE DICH

Allegri: "Ora dobbiamo tornare a correre, con la società c'è totale sintonia"

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

23:29
Juventus, Yildiz: "Il gol mi è mancato troppo"
23:27
Pisa, Hiljemark: "Bene un tempo, poi 35' che non voglio vedere"
23:19
Haaland a riposo per il Real, ci pensa Marmoush: tris del City sul campo del Newcastle
23:17
Juve, Thuram: "Alla Champions ci crediamo"
22:20
Juve, abbraccio di gruppo a Spalletti dopo il gol di Thuram