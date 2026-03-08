VERSO IL DERBY
LIVE Milan-Inter, l'avvicinamento al derby di Milano
Cresce l'attesa per il derby di Milano, in programma alle 20:45 al Meazza: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto
Ormai l'attesa è finita: manca sempre meno al calcio d'inizio di Milan-Inter, in programma alle 20:45 a San Siro. Il derby di Milano di stasera potrebbe rivelarsi decisivo in chiave scudetto: i nerazzurri, con un risultato positivo, si troverebbero a 10 giornate dal termine del torneo con 11 o 13 punti di vantaggio, i rossoneri invece vogliono i tre punti per riportarsi a -7 e riaprire il campionato. Tutti gli aggiornamenti live:
Il Milan-Inter che andrà in scena questa sera a San Siro è già entrato nella storia. Il derby di stasera infatti segna il record di incassi per una partita di serie A avvicinandosi a quota 9 milioni totali (circa 8,7). La seconda è il derby d'andata di questa stagione (8,6), mentre il record assoluto per il calcio italiano è rappresentato dagli oltre 14 milioni incassati dall'Inter per la semifinale di Champions League della passata stagione con il Barcellona.