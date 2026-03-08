LIVE Milan-Inter, l'avvicinamento al derby di Milano

Il Milan-Inter che andrà in scena questa sera a San Siro è già entrato nella storia. Il derby di stasera infatti segna il record di incassi per una partita di serie A avvicinandosi a quota 9 milioni totali (circa 8,7). La seconda è il derby d'andata di questa stagione (8,6), mentre il record assoluto per il calcio italiano è rappresentato dagli oltre 14 milioni incassati dall'Inter per la semifinale di Champions League della passata stagione con il Barcellona.