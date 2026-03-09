Ricci, ecco perché Doveri non ha concesso rigore all'Inter. L'Aia promuove la decisione

"Mi hanno detto che Var e Avar hanno fatto un check, non c’è niente da dire". Cristian Chivu ha liquidato così nel post derby il braccio di Samuele Ricci in area rossonera nell'ultimo minuto di recupero. L'arbitro Doveri, circondato dai giocatori dell'Inter, non ha vacillato nemmeno per un istante di fronte alla scena: il gomito piegato, leggermente largo ma subito richiuso verso il corpo, non era punibile con il calcio di rigore. E dalla sala Var - come riferisce il sito di Repubblica - è arrivata la doppia conferma di Abisso e Di Bello. E l'Aia sosterrà la decisione presa dal direttore di gara ligure e gli darà ragione: nessun aumento significativo del volume, nessun movimento verso il pallone, nessuna postura incongrua da parte del milanista Ricci dopo la sponda di petto di Dumfries.