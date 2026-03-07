Il caso Bastoni aleggia anche sul derby: le parole di Chivu e il messaggio (indiretto) di Allegri

Cristian Chivu continua a fare scudo sul proprio giocatore: "I fischi a Bastoni sono cose che non possiamo controllare, né lui né noi. Credo durerà un po' e ci dispiace perché il calcio è un gioco. Abbiamo bisogno di lui, gli danno forza il nostro rispetto e i nostri abbracci". Il tecnico nerazzurro ha poi sottolineato le qualità umane del difensore: "È una persona matura e forte, sa quanto contano su di lui i compagni. Le sue prestazioni sono state ottime nonostante i fischi. Nonostante le difficoltà emotive che un giocatore può vivere anche senza tanta colpevolezza, siamo contenti che si esprima a livelli così alti e gli fa onore".