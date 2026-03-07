VERSO MILAN-INTER

Il caso Bastoni aleggia anche sul derby: le parole di Chivu e il messaggio (indiretto) di Allegri

Cristian Chivu fa scudo su Alessandro Bastoni dopo i fischi incessanti, mentre Massimiliano Allegri lancia un messaggio chiaro ai tifosi del Milan

07 Mar 2026 - 15:32
videovideo

Sono passate tre settimane da Inter-Juventus ma il caso Bastoni è ancora sulla bocca di tanti (troppi?) tifosi: la simulazione dopo il lieve contatto con Kalulu, l'esultanza dopo l'espulsione dell'avversario, le scuse e i ripetuti fischi a lui indirizzati su tutti i campi continuano a fare parte della quotidianità del calcio italiano tanto da entrare pure nelle conferenze stampa della vigilia del derby di Milano.

Chivu loda Bastoni

 Cristian Chivu continua a fare scudo sul proprio giocatore: "I fischi a Bastoni sono cose che non possiamo controllare, né lui né noi. Credo durerà un po' e ci dispiace perché il calcio è un gioco. Abbiamo bisogno di lui, gli danno forza il nostro rispetto e i nostri abbracci". Il tecnico nerazzurro ha poi sottolineato le qualità umane del difensore: "È una persona matura e forte, sa quanto contano su di lui i compagni. Le sue prestazioni sono state ottime nonostante i fischi. Nonostante le difficoltà emotive che un giocatore può vivere anche senza tanta colpevolezza, siamo contenti che si esprima a livelli così alti e gli fa onore".

Il messaggio di Allegri

 Questa invece la posizione di Massimiliano Allegri, che sembra sorvolare sull’argomento ma indirettamente spende parole che vanno in una direzione ben precisa: "Un appello per la situazione attorno a Bastoni? Non mi piace fare questi appelli. Chiedo solo ai nostri tifosi di supportarci e sostenerci come hanno fatto dal primo giorno: devono sostenere il Milan". Insomma: meglio il tifo a favore, che quello contro.

Dalla moglie di Bastoni a lady Doveri: le wags si prendono la scena al Gran Gala del Calcio

1 di 22
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

bastoni
chivu
allegri
derby

Ultimi video

02:19
Il derby nerazzurro

Il derby nerazzurro

01:50
RULLO VIGILIA GENOA-ROMA CON GASP 7/3 SRV

Gasperini: "Una settimana decisiva, conosco bene Marassi"

01:18
DICH NICOLA 7/3 DICH

Nicola: "Partita stimolante, dimostriamo chi siamo"

01:34
DICH ITALIANO 7/3 DICH

Italiano: "Veniamo da tre vittorie, continuiamo così: c'è entusiasmo"

03:19
DICH CUESTA 7/3 DICH

Cuesta: "Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi"

01:19
Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

00:58
Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

01:00
Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

03:15
DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

01:32
Il derby secondo Allegri

Il derby secondo Allegri

01:53
Maignan contro Sommer

Maignan contro Sommer

02:01
Allegri contro Chivu

Allegri contro Chivu

03:10
Questa sera Juventus-Pisa

Questa sera Juventus-Pisa

01:09
Paulo Dybala operato

Paulo Dybala operato

02:19
Il derby nerazzurro

Il derby nerazzurro

I più visti di Inter

Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

Bastoni (Inter)

Anche l'Assocalciatori con Bastoni: "Accanimento eccessivo per un motivo preciso"

DICH CHIVU 1 SU PERFEZIONE E RISATA PRE ARSENAL 19/01 SRV

"Difesa speciale per l'Arsenal?". E Chivu scoppia a ridere

Inter, quando torna Lautaro? Nei giorni del derby il Toro ha già fissato l'obiettivo

Lautaro intravede il rientro: "Giorno dopo giorno va sempre meglio"

A Gattuso non interessano i fischi a Bastoni: non ha mai pensato di rinunciare al difensore

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:37
Arbitra minorenne aggredita, Aia: "Episodi intollerabili, superato il limite"
16:27
Brutte notizie per Gattuso in vista dei play-off: Calafiori ko con l'Arsenal
16:11
Infortunio Ronaldo, il messaggio social: "Mi sto riprendendo"
16:02
Parma, Cuesta sfida la Fiorentina: "Squadra cresciuta molto rispetto all'andata"
16:00
Cremonese, che sorpresa: di nuovo in lista David Okereke